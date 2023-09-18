Нічний обстріл України: ворог задіяв безпрецедентну кількість авіації, — Ігнат (відео)

За інформацією речника командування, вночі в повітряному просторі нетипово перебували десятки російських бортів, з яких здійснювалися пуски крилатих ракет.

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Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що під час нічої атаки по Україні у повітряному просторі знаходилася безпрецедентна кількість авіації ПКС РФ. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його інформацією, російська армія в ніч на 18 вересня атакувала Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131".

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Сьогодні кілька десятків бортів нетипово власне у нічний час знаходилися в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом з крилатими ракетами та "Шахедами", — повідомив речник.

Крім того, за словами спікера, активність авіації була високою. Україна хоче якнайшвидше отримати від партнерів винищувачі F-16, щоб мати перевагу над ЗС РФ.

"Вони нарощують БпЛА, Україна буде робити так само. Як бачите це озброєння ефективне, воно працює. Тому в Україні збільшується серйозно виробництво безпілотників різних типів, зокрема і FPV дрони. Потрібно створювати власне виробництво дронів. Нам потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації. Вони мають їх переважати, аби відігнати їх подалі від наших кордонів", — наголосив Юрій Ігнат

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Що відомо про обстріл України 18 вересня

РФ атакувала кілька регіонів України ввечері 17 серпня та всю ніч проти 18 серпня "шахедами" та крилатими ракетами. Одеська та Миколаївська області зазнали атаки БпЛА типу "Shahed-136/131". Ракети наша ППО знищила в Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницкій областях.

Атака на Хмельниччину

В Хмельницькій області внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівель через падіння уламків ракети. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Атака на Миколаївщину

Південні регіони РФ атакувала кількома хвилями ударних дронів. За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Силами протиповітряної оборони над регіоном збито 5 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed".

Атака на Одещину

Під ударом ворога опинився Ізмаїльський район Одеської області.

"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково. Внаслідок чого виникла пожежа", — повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме свою енергоінфраструктуру під час масованих обстрілів восени і взимку.