ППО вночі знищила 35 ворожих цілей: у Повітряних силах показали кадри бойової роботи (відео)

Іранські дрони-камікадзе запускалися з двох напрямків — з окупованого Криму і Приморсько-Ахтарська. Пуски крилатих ракет здійснювали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Волгоградської області.

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У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, "Shahed-136/131" було запущено з Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та з мису Чауда, тимчасово окупованого Криму.

Загалом Повітряні сили України зафіксували 24 ударні БПЛА в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Наша протиповітряна оборона знищила 18 ударних дронів-камікадзе за маршрутом їхнього прямування.

Під ударом ворога знову перебував Ізмаїльський район. "Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю", — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також ворог атакував Україну крилатими ракетами. Пуски були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території Волгоградської області РФ. Для атаки агресор задіяв вісім бортів, з яких випустив 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

"Усі 17 — знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Тримаємо небо!", — повідомили військові.

Бойова робота Повітряних сил ЗСУ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри, як наші військові знищують російські ракети із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) у ніч на 18 вересня.

Він не уточнив, роботу якого ЗРК було показано на відео, проте в назві ролика вказано комплекс IRIS-T.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що атака на Одеську область тривала понад чотири години, а пуски боєприпасів, що баражують, здійснювали кількома групами з трьох напрямків.

Загалом за вересень росіяни п'ять разів атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed.