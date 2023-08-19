"Краще, ніж минулого року": Данілов розповів, як Україна захищатиме енергоінфраструктуру

За словами секретаря РНБО, ЗС РФ знову спробують атакувати енергетичний комплекс України цієї зими, але наша країна підготовлена до таких викликів.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке відбудеться найближчим часом, обговорять енергетичну безпеку взимку. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

"Це питання перебуває на контролі. Відкрию невелику таємницю: на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт щодо цього прем'єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем'єр-міністра Кубракова, Щиголя [голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації — прим.] і всіх, хто займається цим питанням", — сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія може спробувати атакувати енергетичний комплекс України взимку, але цього разу країна краще готова до подібних викликів.

"Ми готові зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 2022 року. Наші енергетики мають уже досвід, яким чином зробити таку складну роботу", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що захистити повністю фізичними захисними спорудами всю територію країни вкрай складно. Але Данілов займається цим питанням, щоб максимально збільшити кількість засобів ППО.

"Ми не можемо сказати, що ми можемо захистити все, але це буде набагато краще, ніж було минулого року", — сказав Данілов.

Наступне засідання Ставки буде ювілейним — військове керівництво країни у сотий раз збереться, щоб обговорити питання національної безпеки.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що Київ не втручається в роботу об'єктів РФ, які не належать до військової справи. А тому не має наміру атакувати Курську атомну електростанцію, на якій, за даними ГУР, росіяни можуть здійснити провокацію.

Фокус писав 19 серпня, що ЗС РФ атакували центр Чернігова. Ракета влучила в драмтеатр, де в цей час проходила виставка дронів. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинуло семеро людей, зокрема одна дитина. Понад 110 осіб дістали поранення. За словами глави МВС Ігоря Клименка, більшість постраждалих перебували на вулиці. Ті, хто були в драмтеатрі під час обстрілу, спустилися в укриття.