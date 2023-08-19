Обстріл Чернігова: ЗС РФ вдарили по драмтеатру, де проходила виставка дронів (відео, фото)

Виставка дронів активно афішувалася впродовж останнього тижня. За останньою інформацію МВС, внаслідок ракетного постраждали 42 особи, п'ятеро — дістали несумісні з життям травми.

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ЗС РФ вдарили по центру Чернігова ракетою, яка влучила у Драматичний театр ім. Шевченка. На території театру якраз відбувалась виставка дронів. Олександр Ломако з міської адміністрації повідомив, що загинуло 6 осіб, однак МВС повідомляє про п'ятьох загиблих. Фокус зібрав подробиці ранкового ракетного удару по Чернігову.

Виконувач обов'язків мера Чернігова Ломако заявив, що згідно з попередніми даними, постраждало 17 людей: загинуло 6 ос, поранено 11 ос. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

У мережі опублікували афішу з події, яка саме відбувалась у драмтеатрі — це виставка дронів "Люті пташки", на яку запрошували усіх зацікавлених містян. Планували, що у заході візьмуть участь військові. Анонс активно поширювали у соцмережах протягом останнього тижня.

Обстріл Чернігова - афіша заходу у Драмтеатрі

У мережі також є відео, на якому зафіксовано момент удару. На відео — дівчина у білому, за спиною якою спалахує вогонь над драмтеатром.

Перші світлини з місця подій показують наслідки російського обстрілу. На світлині помітно, що у будівлі повністю знесло дах.

Драматичний театр ім. Шевченка у Чернігові - до і після вибуху Фото: Труха

Обстріл Чернігова: що відомо

Перші повідомлення про ракетний обстріл Чернігова з'явилась у мережі о 11:40. Президент України Володимир Зеленський підтвердив обстріл і заявив, що ворог вдарив по центру міста, де перебували мирні люди. За попередніми даними від голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог міг використати балістичну ракету "Іскандер".

Пізніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що від удару постраждало 42 особи. Травми отримали 37 людей, з них 11 — діти. За його даними, загинуло 5 осіб.

Дані щодо кількості постраждали все ще уточнюються.

Нагадуємо, у липні 2022 року росіяни обстріляли "Будинок офіцерів" у центрі Вінниці — також сподівались вразити групу військових, яких того дня чекав концерт. Внаслідок прильоту крилатої ракети загинуло майже 30 осіб.

В ніч на 19 серпня Росія завдала масованої атаки дронів по території України. ППО збило більшість "шахедів", однак у Хмельницькій області є вісім поранених людей і 30 пошкоджених будинків.