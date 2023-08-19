Обстрел Чернигова: ВС РФ ударили по драмтеатру, где проходила выставка дронов (видео, фото)

Выставка дронов активно афишировалась в течение последней недели. По последней информации МВД, в результате ракетного пострадали 42 человека, пятеро — получили несовместимые с жизнью травмы.

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ВС РФ ударили по центру Чернигова ракетой, которая попала в Драматический театр им. На территории театра как раз проходила выставка дронов. Александр Ломако из городской администрации сообщил, что погибло 6 человек, однако МВД сообщает о пяти погибших. Фокус собрал подробности утреннего ракетного удара по Чернигову.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Ломако заявил, что согласно предварительным данным, пострадало 17 человек: погибло 6 человек, ранено 11 человек. Информация о последствиях обстрела уточняется.

В сети опубликовали афишу с события, которое происходило в драмтеатре — это выставка дронов "Люті пташки": к участию приглашали всех заинтересованных горожан. Планировали, что в мероприятии примут участие военные. Анонс активно распространяли в соцсетях в течение последней недели.

Обстрел Чернигова — афиша мероприятия в Драмтеатре

В сети также есть видео, на котором зафиксирован момент удара. На видео — девушка в белом, за спиной которой вспыхивает огонь над драмтеатром.

Первые фотографии с места событий показывают последствия российского обстрела. На фотографии заметно, что у здания полностью снесло крышу.

Драматический театр им. Шевченко в Чернигове — до и после взрыва Фото: Труха

Обстрел Чернигова: что известно

Первые сообщения о ракетном обстреле Чернигова появилась в сети в 11:40. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обстрел и заявил, что враг ударил по центру города, где находились мирные люди. По предварительным данным от председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, враг мог использовать баллистическую ракету "Искандер".

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что от удара пострадало 42 человека. Травмы получили 37 человек, из них 11 — дети. По его данным, погибло 5 человек.

Данные по количеству пострадавших все еще уточняются.

Напоминаем, в июле 2022 года россияне обстреляли "Дом офицеров" в центре Винницы — также надеялись поразить группу военных, которых в тот день ждал концерт. В результате прилета крылатой ракеты погибло почти 30 человек.

В ночь на 19 августа Россия нанесла массированную атаку дронов по территории Украины. ПВО сбило большинство "шахедов", однако в Хмельницкой области есть восемь раненых людей и 30 поврежденных домов.