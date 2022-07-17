"Символ стойкости": Дом офицеров в Виннице не снесут (фото)

К такому решению власти города пришли после экспертной оценки специалистов ГСЧС.

Аварийное здание Дома офицеров в Виннице, пострадавшее в результате ракетного удара ВС РФ, не будет полностью снесено. Об этом в своем Facebook заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Губернатор сообщил, что сотрудники ГСЧС в результате обследования последствий нанесения удара пришли к выводу — здание находится в аварийном состоянии. Поэтому часть аварийных конструкций все же будут демонтировать.

"Речь не идет о полном сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций там, где небезопасно", — отметил Борзов.

По его словам, здание не снесут, поскольку оно стало неким символом стойкости жителей Винницы.

[ + – ] Дом офицеров во время Второй мировой войны

"Дом офицеров выстоял в Второй мировой войне. Выстоит и в этой — он уже стал символом стойкости Винницы", — подчеркнул губернатор.

Ранее Борзов опубликовал другую информацию. 15 июля в своем Telegram он сообщил, что происшествие в городе обсуждалось с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. После чего Борзов заявил, что здание Дома офицеров будет снесено, а судьбу Дома быта "Юбилейный" будет решать экспертная комиссия.

[ + – ] Дом офицеров после восстановления

Напомним, 15 июля сотрудникам Нацполиции удалось идентифицировать 19 человек из 23 погибших в результате ракетного удара по центру Винницы. Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко среди погибших были дети — жертвами путинской армии стали четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Сегодня, 17 июля, в Виннице попрощались с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая погибла в результате ракетного удара по Дому офицеров в Виннице. Участники церемонии прощания приносили детские игрушки и цветы, а на кладбище во время прощания звучали звуки скрипки.