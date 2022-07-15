Стали известны имена всех погибших в Виннице детей (фото)

Одного мальчика российский ракетный удар настиг в медицинском центре, а второго — на автостоянке.

Полиция установила личности 19 из 23 погибших во время ракетного удара россиян по Виннице, в том числе идентифицированы трое детей, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Жертвами российской армии стали четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

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"Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью, — отметил Клименко. — Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован".

Также глава Нацполиции рассказал, что родственники пропавших без вести предоставили свои биологические образцы. Благодаря использованию технологии скоростной установки ДНК удалось опознать 12 из 19 идентифицированных лиц, 8 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

В винницких телеграм-каналах опубликовали фото погибших детей. Сообщается, что в медицинском центре "Нейромед" в момент удара находился семилетний Максим, его матери Виктории было 35 лет. В машине на автостоянке погиб восьмилетний Кирилл.

Ранее выяснилось, что погибшая во время удара по Виннице четырехлетняя Лиза вместе с мамой Ириной переехала в Киев в 2021 году. 24 февраля девочку после первых же обстрелов эвакуировали из столицы, опасаясь за ее жизнь. Сейчас ее мама находится в реанимации, она получили тяжелые травмы.

По данным Винницкого горсовета, сейчас в больницах находится 80 раненых. Местные власти также уточнили, что удар был нанесен тремя ракетами.

Напомним, российская армия атаковала Винницу крылатыми ракетами утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, в Минобороны РФ заявили, что целью был Дом офицеров, оккупанты утверждают, что уничтожили военных.