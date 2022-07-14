Акт террора: что известно о ракетном ударе по Виннице (фото, видео)

14 июля большинство украинских новостей посвящено Виннице. Фокус собрал все, что известно о трагедии, разрушившей жизни сотен людей, в одном материале.

Сегодня в Виннице российские крылатые ракеты ударили по центру города. Около 11:00 городской совет сообщил о прогремевших взрывах. В соцсетях тут же появились кадры с последствиями удара по Виннице.

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Какие объекты пострадали в результате ракетного удара по Виннице?

Спустя полчаса после взрывов глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко опубликовал предварительную информацию о последствиях трагедии. Зафиксирован прилет трех российских ракет, которые попали в здание с офисными помещениями, пострадали также расположенные рядом жилые дома. На месте удара возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку, где загорелись десятки автомобилей.

Вскоре очевидцы стали делиться сведениями о том, в какие еще местах зафиксировали удар по Виннице. Оказалось, что пострадал также Дом офицеров, в котором во время взрывов находилось много людей.

Затем появились кадры, из которых стало понятно, что во время ракетного удара пострадал и медицинский центр, расположенный рядом с "Юбилейным". Сообщалось, что во время взрыва внутри находилось много людей.

В ГСЧС сообщили, что удар пришелся по парковке рядом с домом быта и опубликовали видео последствий "прилета".

Сколько человек стали жертвами ракетного удара по Виннице?

Поначалу в полиции сообщили о шести раненых и двух погибших, среди которых маленький ребенок. В полдень заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко заявил о том, что количество жертв увеличилось до восьми человек. Буквально через 40 минут в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что количество жертв выросло до 12, среди них младенец. Впоследствии данные постоянно обновлялись: 17, 20, 21, 22 погибших.

По состоянию на 19:40 ГСЧС располагала такими данными:

погибшие — 23 человека (из них 3 ребенка);

обратилась за помощью — 115 человек;

госпитализировано — 64 (из них 2 ребенка);

в тяжелом состоянии находится 34 человека;

в критическом состоянии находится 5 человек;

идет поиск 42 человек.

Для поиска людей в Виннице запустили горячую линию по телефонам: 67-01-20 и 103.

Что на месте "прилетов" делала погибшая девочка?

Спасатели опубликовали фото окровавленной детской коляски и погибшей девочки. Вскоре стало известно, что девочку звали Лизой, вместе с мамой Ириной она направлялась на развивающие занятия для детей. В соцсетях появились фото девочки с мамой.

[ + – ] Погибшая в Виннице девочка Лиза и ее мама Ирина Фото: Facebook

"Лиза стала ангелом, Ира в реанимации", — так прокомментировала фотографию автор поста Лида Войтенко.

За полтора часа до удара по Виннице Ирина опубликовала в "Инстаграме" сторис со своей дочерью.

Что еще известно о жертвах ракетного удара по Виннице?

Вечером в Доме офицеров Винницы должен был состояться концерт исполнительницы ROXOLANA в рамках ее благотворительного тура по названием "Тримайся". Практически все билеты были распроданы.

В момент ракетного удара в здании находилось несколько человек из команды певицы. Она сообщила, что два человека получили тяжелые травмы.

В 14:30 исполнительница написала в соцсети, что один из раненых членов ее команды умер в больнице, второй продолжает бороться за жизнь.

Еще один известный украинский музыкант Олег Скрипка чудом избежал гибели. Он сообщил, что сегодня в Виннице должен был состояться благотворительный концерт. По словам музыканта, он встретился с организаторами мероприятия как раз в месте прилета ракеты, его спасло то, что встреча закончилась за 10 минут до взрыва.

Что известно о российских ракетах?

Спикер Командовании воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы с помощью высокоточных крылатых ракет "Калибр". Ракеты оккупанты запустили с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря.

Начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда ГСЧС, полковник службы гражданской обороны Сергей Гайдыш рассказал, что для нанесения ракетного удара по Виннице использовались ракеты "Калибр" маркировки 3М-14 е. Начальный вес этой ракеты — 1,77 тонны, длина — 6 м 20 см. Боевая часть весит 450 кг. По словам Гайдыша, всего российская армия выпустила по городу четыре ракеты, Две из них удалось сбить силами противовоздушной обороны.

Как в России объяснили удар по мирному городу?

Российская пропаганда сразу же после появления информации о том, что в Виннице были прилеты по гражданским объектам, начала оправдывать действия армии РФ. Главред российского государственного СМИ RT Маргарита Симоньян сообщила, что она поинтересовалась у Минобороны РФ, по каким объектам ударила российская армия, на что ей ответили: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".

Известный пропагандист Владимир Соловьев заверил свою аудиторию в том, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области. На опубликованных им кадрах отчетливо виден центр Винницы, где расположен монумент в честь создания ВВС Украины, который находится по улице Стрелецкой, 105.

Официально удар по Виннице в Минобороны РФ пока не комментировали.

Как отреагировали на удар по Виннице украинские власти?

В полдень на удар по Виннице отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил РФ в откровенном терроризме, так как на месте удара нет ни одного военного объекта.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного, — подчеркнул глава государства. — Что это, если не открытый террористический акт?ʼ.

Супруга президента Елена Зеленская опубликовала фото погибшей девочки в "Телеграм", так как "Фейсбук" скрывает его как "травмирующее".

"Как будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая, — заявила первая леди. — Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама… Российская ракета. Сегодня. Винница, тыл".

Вскоре после удара по Виннице глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия должна быть признана страной — спонсором терроризма. Аналогичное заявление сделал руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба, который подчеркнул, что Украина будет судить российских военных преступников "за каждую каплю украинской крови и слез".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пообещал, что сегодня ночью ВСУ "спросят их за Винницу, Николаев и Харьков".

Винницкий городской совет объявил 15 июля траурным днем.