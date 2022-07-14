Ракетные удары по Виннице совершались высокоточными ракетами "Калибр" (видео)

В Командовании воздушных сил ВСУ рассказали, что ракеты были запущены из подводной лодки в акватории Черного моря, две из них удалось сбить ПВО.

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы с помощью высокоточных крылатых ракет "Калибр" около 11 утра. Об этом сообщил пресс-секретарь в Командовании воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он рассказал, что ракеты были запущены из подводной лодки в акватории Черного моря. Кроме того, две из них удалось сбить силами противовоздушной обороны.

Юрий Игнат рассказал, что в центре Винницы серьезные повреждения, пострадали здания и мирные жители.

"Поражены цивильные объекты. Это площадь, где было много людей, где гуляли люди с детьми. К сожалению, среди погибших есть дети, количество пострадавших уточняется", — заявил спикер ведомства.

Стоит отметить, что ракеты типа "Калибр" являются высокоточным оружием, которое поражает цели с отклонением примерно в 2-4 метра.

Тем временем заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже известно о 20 погибших, среди них трое детей. Кроме того, 90 людей обратились за медицинской помощью.

Напомним, 14 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Винницы. Россияне ударили по зданию с офисными помещениями, также пострадал Дом офицеров. Глава ОП Андрей Ермак назвал произошедшее террористическим актом со стороны РФ.

Владимир Зеленский также отреагировал на трагические события в городе и рассказал, что в Виннице нет ни одного военного объекта. Он также подчеркнул, что удар является терактом со стороны России.

Тем временем российские пропагандисты заявляют, что ракетные атаки пришлись на военную часть в Гайсине Винницкой области. Владимир Соловьев свою ложь "подкрепляет" кадрами взрывов из центра Винницы.