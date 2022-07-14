Є загиблі і поранені: ЗС РФ обстріляли центр Вінниці (відео, фото)

Росіяни вдарили по будівлі з офісними приміщеннями, також постраждав Будинок офіцерів. Андрій Єрмак назвав обстріл терористичним актом, оскільки в місті немає військових об'єктів.

Російські війська обстріляли Вінницю. Інформація про це спочатку з'явилася в міських пабліках, згодом її підтвердили в Telegram-каналі Вінницької міської ради.

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"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів", — закликала мерія.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив про шістьох поранених і двох загиблих, серед них маленька дитина. За його словами, три російські ракети вдарили в будівлю з офісними приміщеннями. Від удару також постраждав Будинок офіцерів і розташовані поряд житлові будинки.

Через вибух почалася пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де зараз горять близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.

На удар по Вінниці відреагував і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав обстріл терористичним актом, оскільки в місті немає військових об'єктів.

"Черговий терористичний акт країни-терориста у Вінниці. Ракетний обстріл мирного міста росіянами, локацій, де немає військових об'єктів", — наголосив він.

У Вінницю виїхала спеціалізована слідчо-оперативна група Головного слідчого управління та криміналістична лабораторія.

Місцеві жителі, зі свого боку, розповідають про те, що над містом піднімаються хмари чорного диму.

Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Російські військові переобладнали ракети радянського комплексу ППО для ударів по наземних цілях. Уперше вони використали їх для ударів по Миколаєву 9 липня. Сьогодні обстріляли ними навчальні заклади та готель в обласному місті.