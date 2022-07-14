Окупанти випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, — Кім (фото)

Російські військові переобладнали ракети радянського комплексу ППО для ударів по наземних цілях. Уперше вони використали їх для ударів по Миколаєву 9 липня. Сьогодні обстріляли ними навчальні заклади та готель в обласному місті.

Російські війська сьогодні вранці випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Обійшлося без загиблих. Про це у себе в Telegram-каналі пише голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Як повідомляє регіональний політик, сьогоднішніми цілями окупантів стали два навчальні заклади, об'єкт транспортної інфраструктури та готель.

"Одна людина поранена. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", — розповів Кім.

У пабліках також з'явилися знімки численних руйнувань після обстрілу міста.

У ДСНС також показали відео з наслідками сьогоднішнього обстрілу обласного центру.

С-300 — це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, створений в СРСР. Він призначений для оборони великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. 9 липня Кім повідомив, що загарбники переобладнали ракети комплексу С-300 для стрільби по наземних цілях і випустили по Миколаєву шість таких перероблених ракет.

Удари по Миколаївській області

Як уточнює Віталій Кім, ворог б'є не лише по Миколаєву, а й по території всієї області. Так, учора окупанти обстріляли село Новоселівка Первомайської громади. Унаслідок загинули четверо людей, ще двоє поранено.

Сьогодні вночі були обстріли у місті Баштанка. За попередньою інформацією, є зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула. Інформація ще уточнюється.

Також росіяни обстріляли Широківську громаду. Ракети впали поза населеними пунктами, проте призвели до пожеж на полях із зерновими культурами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено водонапірну вежу, проте ремонтні роботи вже завершили. Постраждалих немає.

Триває обстріл сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді.

Нагадаємо, 13 липня ЗСУ завдали чергового удару по пунктах управління ЗС РФ у Новій Каховці. Окупанти, зі свого боку, спробували бомбардувати звільнений Зміїний острів, але всі бомби впали в море.

12 липня війська РФ обстріляли Миколаїв 19 ракетами. Загарбники могли запустити снаряди з окупованої частини Херсонської області