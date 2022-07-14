Оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300, — Ким (фото)

Российские военные переоборудовали ракеты советского комплекса ПВО для ударов по наземным целям. Впервые они использовали их для ударов по Николаеву 9 июля. Сегодня обстреляли ими учебные заведения и отель в областном городе.

Российские войска сегодня утром выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. Обошлось без погибших. Об этом у себя в Telegram-канале пишет глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает региональный политик, сегодняшними целями оккупантов стали два учебных учреждения, объект транспортной инфраструктуры и отель.

"Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", — рассказал Ким.

В пабликах также появились снимки многочисленных разрушений после сегодняшнего обстрела города.

В ГСЧС также показали видео с последствиями сегодняшнего обстрела областного центра.

С-300 — это зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, созданный в СССР. Он предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. 9 июля Ким сообщил, что захватчики переоборудовали ракеты комплекса С-300 для стрельбы по наземным целям и выпустили по Николаеву шесть таких переработанных ракет.

Удары по Николаевской области

Как уточняет Виталий Ким, враг бьет не только по Николаеву, но и по территории всей области. Так, вчера оккупанты обстреляли село Новоселовка Первомайской громады. В результате погибло четыре человека, еще двое ранены.

Сегодня ночью были обстрелы в городе Баштанка. По предварительной информации, есть разрушенные жилые дома. Один человек погиб. Информация еще уточняется.

Также россияне обстреляли Широковскую громаду. Ракету упали вне населенных пунктов, однако привели к пожарам на полях с зерновыми культурами. В результате обстрела была повреждена водонапорная башня, однако ремонтные работы уже завершили. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы сел на линии разграничения в Березнеговатской громаде.

Напомним, 13 июля ВСУ нанесли очередной удар по пунктам управления ВС РФ в Новой Каховке. Оккупанты, в свою очередь, попытались бомбардировать освобожденный остров Змеиный, но все бомбы упали в море.

12 июля войска РФ обстреляли Николаев 19 ракетами. Захватчики могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области