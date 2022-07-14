ВСУ нанесли очередной удар по пунктам управления ВС РФ в Новой Каховке, — ОК "Юг"

Оккупанты, в свою очередь, попытались бомбардировать освобожденный остров Змеиный, но все бомбы упали в море.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по объектам ВС РФ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом пишет оперативное командование "Юг".

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Как сообщают военные, целью стали два пункта управления вражеских сил и посадочная площадка. Потери противника уточняются.

В то же время, росСМИ со ссылкой на так называемых представителей оккупационной администрации города объяснили взрывы в городе тем, что системы ПВО сбили пять ракет, и обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".

Российские истребители Су-27, в свою очередь, попытались атаковать освобожденный остров Змеиный. Однако, как утверждают в ОК "Юг", все бомбы упали в море, не затронув украинскую территорию.

В течение 13 июля россияне нанесли три удара по позициям ВСУ в Херсонской области вертолетами Ка-52. Обошлось без потерь.

Оккупанты также пытались провести воздушную разведку украинских сил в Херсонской области, но зенитно-ракетное подразделение сбило российский беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской громаде. А в Великоалександровской громаде удалось вовремя ликвидировать дрон-камикадзе.

Всего в течение вчерашнего дня ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 13 российских военных и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

Напомним, 11 июля украинские военные нанесли удар по складу РФ в оккупированной Новой Каховке. Оккупанты, в свою очередь, стали говорить, что на складе якобы хранились селитра, продукты и гумпомощь.

Позже СМИ показали последствия ударов ВСУ по оккупированному городу в Херсонской области. Согласно спутниковым снимкам, пострадали цеха завода "Укргидромех" и крупный ангар.