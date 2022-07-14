ЗСУ завдали чергового удару по пунктах управління ЗС РФ у Новій Каховці, — ОК "Південь"

Окупанти, зі свого боку, спробували бомбардувати звільнений острів Зміїний, але всі бомби впали в море.

Збройні сили України завдали чергового удару по об'єктах ЗС РФ у Новій Каховці Херсонської області. Про це пише оперативне командування "Південь".

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Як повідомляють військові, ціллю стали два пункти управління ворожих сил і посадковий майданчик. Втрати супротивника уточнюються.

У той же час росЗМІ з посиланням на так званих представників окупаційної адміністрації міста пояснили вибухи в місті тим, що системи ППО збили п'ять ракет, й уламки двох із них впали в районі заводу "Сокіл".

Російські винищувачі Су-27, зі свого боку, спробували атакувати звільнений острів Зміїний. Однак, як стверджують в ОК "Південь", усі бомби впали в море, не торкнувшись української території.

Протягом 13 липня росіяни завдали трьох ударів по позиціях ЗСУ у Херсонській області вертольотами Ка-52. Обійшлося без втрат.

Окупанти також намагалися провести повітряну розвідку українських сил у Херсонській області, але зенітно-ракетний підрозділ збив російський безпілотник типу "Елерон-3" у Білозерській громаді. А у Великоолександрівській громаді вдалося вчасно ліквідувати дрон-камікадзе.

Загалом протягом учорашнього дня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 13 російських військових і шість одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, 11 липня українські військові завдали удару по складу РФ в окупованій Новій Каховці. Окупанти, зі свого боку, почали говорити, що на складі нібито зберігалися селітра, продукти та гумдопомога.

Пізніше ЗМІ показали наслідки ударів ЗСУ по окупованому місту в Херсонській області. Згідно із супутниковими знімками, постраждали цехи заводу "Укргідромех" і великий ангар.