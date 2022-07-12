Продовольчий хаб із селітрою: окупанти в Новій Каховці скаржаться на "знищення гумдопомоги"

Російські пропагандисти говорять про загибель сімох людей через детонацію на складі з боєприпасами після вчорашнього удару, але доказів не надають.

Окупаційна адміністрація у Новій Каховці Херсонської області розповідає про нібито знищені внаслідок вчорашнього удару ЗСУ 35 тонн гуманітарної допомоги. Як пише пропагандистська агенція РИА Новости, російські ставленики хотіли "відкрити тут продовольчий хаб".

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У той же час, так званий "глава військової міської адміністрації" Володимир Леонтьєв стверджує, що тут знаходився склад із селітрою. Нібито саме з цієї причини українська армія завдала удару. За його словами, наслідки удару можна порівняти з вибухом у Бейруті, де два роки тому вибухнула селітра.

За версією російських журналістів, у місті внаслідок удару загинуло семеро людей і майже сорок поранено. Однак на відео, опублікованих у пабліках російських інформагентств, не показано жодної пораненої чи вбитої людини.

Що знищили ЗСУ в Новій Каховці?

Вчора ввечері стало відомо, що українські військові завдали удару по складу РФ в окупованій Новій Каховці. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"У Новій Каховці мінус російський склад із боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали й ось мають феєрверк на ніч", — написав він.

За його словами, у будинках у місцевих мешканців через вибух повилітали вікна, але вони "все одно радіють", оскільки це означає, що українські війська вже близько.

Вранці 12 липня детонація на російському складі ще тривала.

Нардеп Олег Дунда стверджує, що внаслідок нічного влучення в Новій Каховці знищено склад із боєприпасами до РСЗВ "Смерч", артилерії та танків, а також бензовози.

Радник голови ОП Олексій Арестович, зі свого боку, заявив, що в районі складу з боєприпасами росіяни поставили понад сорок бензовозів, які й підірвалися під час удару.

Нагадаємо, внаслідок удару HIMARS по Шахтарську загинули майже всі заступники командира 106 дивізії ПДВ РФ. За даними СтратКому ЗСУ, вижив лише один заступник командира з позивним "Борсук", який отримав тяжкі поранення.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ зазнала невдачі на Слов'янському напрямі.