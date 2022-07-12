Унаслідок удару HIMARS по Шахтарську загинули майже всі заступники командира 106 дивізії ПДВ РФ

За даними СтратКому ЗСУ, вижив лише один заступник командира з позивним "Борсук", який отримав тяжкі поранення.

Збройні сили України завдали ракетного удару по складу боєприпасів російських військ в окупованому Шахтарську. Унаслідок цього загинули всі, крім одного заступника командира 106 дивізії Повітряно-десантних військ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ в Телеграмі.

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Унаслідок удару HIMARS у районі Шахтарська 8 липня загинули всі, окрім одного, заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ. Єдиний вижилий із позивним "Борсук" перебуває у важкому стані.

Також за даними СтратКому, загинув начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії з Владикавказу, військова частина 47084, південного військового округу ЗС РФ Валентин Данилов.

"ЗСУ — перша армія світу, змушує окупантів до жестів доброї волі — вийти з чату", — резюмували в публікації.

Нагадаємо, 11 липня у Шахтарську з'явилися супутникові фото знищеного складу боєприпасів військ РФ у Шахтарську. Ракети точково знищили склади ворожих.

Сам удар було завдано 8 липня. Через розрив снарядів окупаційна влада здійснювала часткову евакуацію з міста.