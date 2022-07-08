Оголошено часткову евакуацію: в окупованому Шахтарську вражено склад боєприпасів (відео)
Вибухи в місті почалися близько 3-4 ранку, вони продовжуються досі. Населений пункт знаходиться в тилу захоплених ворогом території.
У Шахтарську на Донеччині відбувається детонація на складі боєприпасів російських військ. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".
Вибухи в місті почалися рано-вранці, 8 липня. В місцевих чатах перші повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 3-4 ранку. Вибухи тривають досі. На деяких відео видно, як розлітаються снаряди від детонації в різні боки.
Через близькість складу боєприпасів до житлової забудови, окупаційна влада проводить часткову евакуацію місцевих жителів із мкр. 7, "Журавлівки" у стару частину міста та найближчі селища та села. Також у місті не працюватимуть установи, організації та підприємства.
У телеграм-каналі "Vae Vistis" також опублікували координати, де був склад боєприпасів військ РФ.
Шахтарськ — це місто обласного підпорядкування Донецької області. Населення до війни складало близько 60 тисяч людей. Перебуває під контролем проросійських бойовиків із 2014 року. Знаходиться приблизно за 60 км від Донецька.
Нагадаємо, 4 липня ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів ЗС РФ у сусідньому Сніжному. Вибухи відбувалися в районі заводу "Сненянськхіммаш".
Військовий експерт Томас Тейнер заявив, що HIMARS дозволяють відрізати війська РФ від постачання. Їх застосування суттєво ускладнить постачання боєприпасів для ворога на передову.