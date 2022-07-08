Оголошено часткову евакуацію: в окупованому Шахтарську вражено склад боєприпасів (відео)

Вибухи в місті почалися близько 3-4 ранку, вони продовжуються досі. Населений пункт знаходиться в тилу захоплених ворогом території.

У Шахтарську на Донеччині відбувається детонація на складі боєприпасів російських військ. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

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Вибухи в місті почалися рано-вранці, 8 липня. В місцевих чатах перші повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 3-4 ранку. Вибухи тривають досі. На деяких відео видно, як розлітаються снаряди від детонації в різні боки.

Через близькість складу боєприпасів до житлової забудови, окупаційна влада проводить часткову евакуацію місцевих жителів із мкр. 7, "Журавлівки" у стару частину міста та найближчі селища та села. Також у місті не працюватимуть установи, організації та підприємства.

[ + – ] Евакуація із Шахтарська

У телеграм-каналі "Vae Vistis" також опублікували координати, де був склад боєприпасів військ РФ.

[ + – ] Розташування складу боєприпасів ЗС РФ у Шахтарську

Шахтарськ — це місто обласного підпорядкування Донецької області. Населення до війни складало близько 60 тисяч людей. Перебуває під контролем проросійських бойовиків із 2014 року. Знаходиться приблизно за 60 км від Донецька.

[ + – ] Шахтарськ на карті Донецької області

Нагадаємо, 4 липня ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів ЗС РФ у сусідньому Сніжному. Вибухи відбувалися в районі заводу "Сненянськхіммаш".

Військовий експерт Томас Тейнер заявив, що HIMARS дозволяють відрізати війська РФ від постачання. Їх застосування суттєво ускладнить постачання боєприпасів для ворога на передову.