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Оголошено часткову евакуацію: в окупованому Шахтарську вражено склад боєприпасів (відео)

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удар по складі боєприпасів
Вибух боєприпасів

Вибухи в місті почалися близько 3-4 ранку, вони продовжуються досі. Населений пункт знаходиться в тилу захоплених ворогом території.

У Шахтарську на Донеччині відбувається детонація на складі боєприпасів російських військ. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Вибухи в місті почалися рано-вранці, 8 липня. В місцевих чатах перші повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 3-4 ранку. Вибухи тривають досі. На деяких відео видно, як розлітаються снаряди від детонації в різні боки.

Через близькість складу боєприпасів до житлової забудови, окупаційна влада проводить часткову евакуацію місцевих жителів із мкр. 7, "Журавлівки" у стару частину міста та найближчі селища та села. Також у місті не працюватимуть установи, організації та підприємства.

вибухи у шахтарську
Евакуація із Шахтарська

У телеграм-каналі "Vae Vistis" також опублікували координати, де був склад боєприпасів військ РФ.

вибухи у шахтарську
Розташування складу боєприпасів ЗС РФ у Шахтарську

Шахтарськ — це місто обласного підпорядкування Донецької області. Населення до війни складало близько 60 тисяч людей. Перебуває під контролем проросійських бойовиків із 2014 року. Знаходиться приблизно за 60 км від Донецька.

удар по шахтарському
Шахтарськ на карті Донецької області

Нагадаємо, 4 липня ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів ЗС РФ у сусідньому Сніжному. Вибухи відбувалися в районі заводу "Сненянськхіммаш".

Військовий експерт Томас Тейнер заявив, що HIMARS дозволяють відрізати війська РФ від постачання. Їх застосування суттєво ускладнить постачання боєприпасів для ворога на передову.