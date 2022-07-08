Объявлена частичная эвакуация: в оккупированном Шахтерске поражен склад боеприпасов (видео)
Взрывы в городе начались в районе 3-4 утра, они продолжаются до сих пор. Населенный пункт находится в тылу захваченных врагом территории.
В Шахтерске Донецкой области происходит детонация на складе боеприпасов российских войск. Об этом сообщается в телеграм-канале "Типичный Донецк".
Взрывы в городе начались ранним утром 8 июля. В местных чатах первые сообщения о взрывах стали появляться в районе 3-4 утра. Взрывы происходят до сих пор. На некоторых видео видно, как разлетаются снаряды от детонации в разные стороны.
Из-за близости склада боеприпасов к жилой застройке, оккупационные власти проводят частичную эвакуацию местных жителей из мкр. 7, "Журавлевки" в старую часть города и ближайшие поселки и села. Также в городе не будут работать учреждения, организации и предприятия.
В телеграм-канале "Vae Vistis" также опубликовали координаты, где находился склад боеприпасов войск РФ.
Шахтерск — это город областного подчинения Донецкой области. Население до войны составляло около 60 тысяч людей. Находится под контролем пророссийских боевиков с 2014 года. Находится примерно в 60 км от Донецка.
Напомним, 4 июля ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов ВС РФ в соседнем Снежном. Взрывы происходили в районе завода "Сненянскхиммаш".
Военный эксперт Томас Тейнер заявил, что HIMARS позволяют отрезать войска РФ от снабжения. Их применение существенно усложнит поставки боеприпасов для врага на передовую.