Объявлена частичная эвакуация: в оккупированном Шахтерске поражен склад боеприпасов (видео)

Взрывы в городе начались в районе 3-4 утра, они продолжаются до сих пор. Населенный пункт находится в тылу захваченных врагом территории.

В Шахтерске Донецкой области происходит детонация на складе боеприпасов российских войск. Об этом сообщается в телеграм-канале "Типичный Донецк".

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Взрывы в городе начались ранним утром 8 июля. В местных чатах первые сообщения о взрывах стали появляться в районе 3-4 утра. Взрывы происходят до сих пор. На некоторых видео видно, как разлетаются снаряды от детонации в разные стороны.

Из-за близости склада боеприпасов к жилой застройке, оккупационные власти проводят частичную эвакуацию местных жителей из мкр. 7, "Журавлевки" в старую часть города и ближайшие поселки и села. Также в городе не будут работать учреждения, организации и предприятия.

[ + – ] Эвакуация из Шахтерска

В телеграм-канале "Vae Vistis" также опубликовали координаты, где находился склад боеприпасов войск РФ.

[ + – ] Расположенние склада боеприпасов ВС РФ в Шахтерске

Шахтерск — это город областного подчинения Донецкой области. Население до войны составляло около 60 тысяч людей. Находится под контролем пророссийских боевиков с 2014 года. Находится примерно в 60 км от Донецка.

[ + – ] Шахтерск на карте Донецкой области

Напомним, 4 июля ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов ВС РФ в соседнем Снежном. Взрывы происходили в районе завода "Сненянскхиммаш".

Военный эксперт Томас Тейнер заявил, что HIMARS позволяют отрезать войска РФ от снабжения. Их применение существенно усложнит поставки боеприпасов для врага на передовую.