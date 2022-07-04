Украинская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВС РФ в Снежном (видео)

Очевидцы сообщают, что взрывы начались примерно в час ночи в районе завода "Снежнянскхиммаш".

Украинские военные нанесли мощный удар по Снежному, что находится глубоко в тылу российской оккупации Донецкой области. Об этом сообщает "Типичный Донецк" в Телеграме.

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В социальных сетях публикуют множество видео детонации склада боеприпасов российских войск. Как сообщают очевидцы, взрывы происходят в районе завода "Снежнянскхиммаш". Как отмечает нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, это один из крупнейших складов боеприпасов оккупантов.

"ВСУ уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов, который находился во временно оккупированном городе Снежное Донецкой области", — написал нардеп.

Взрывы начали раздаваться в районе часа ночи 4 июля. Начался пожар и на видео видна детонация боеприпасов. Как отмечает "Милитарный", российские войска обустроили склад боеприпасов для обеспечения своих войск.

[ + – ] Снежное находится в глубоком тылу оккупантов

Добавим, оккупация Снежного началась еще в 2014 году. С тех пор город постоянно находился под контролем пророссийских боевиков.

Напомним, 3 июля ВСУ уничтожили базу ВС РФ в Мелитополе. Также партизаны снесли с рельсов российский бронепоезд.

2 июля над Чернобаевкой поднимался густой дым после удара украинской армии.