В Чернобаевке поднимается большой столб дыма после очередного удара ВСУ (видео)

По сообщениям очевидцев, сначала было слышно несколько взрывов, после чего начался вздыматься дым на окраине населенного пункта.

Во временно оккупированной Чернобаевке с самого утра виден большой столб дыма после очередного удара ВСУ. Об этом сообщает InformNapalm.

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Из разных частей вокруг Чернобаевки виден густой черный дым, который вздымается в небо. Как сообщают в телеграм-канале "Ху*вый Херсон", местные жители слышали взрывы на месте происшествия. А горит все очень масштабно.

В то же время "Суспільне Херсон" рапортует, что было слышно несколько взрывов. Густой дым поднимается на окраине Чернобаевки.

Советник главы ОП Алексей Арестович написал пост о том, что 78% российских военных хоть раз симулировали успех во время проведения "спецоперации". Пользователь Дмитрий Дудышев спросил в комментариях, что имитировали ВС РФ в Чернобаевке, Арестович сказал, что "они пробовали различные позы". Это может косвенно подтверждать нанесение удара ВСУ.

[ + – ] Арестович про Чернобаевку

Добавим, что официальной информации от Минобороны или Генштаба ВСУ на момент написания новости не было.

Напомним, 22 июня на коллаборанта Юрия Турулева, "мэра" Чернобаевке совершили покушение. Была подорвана мина по дороге, по которой двигался автомобиль.

6 апреля Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажа, уничтоживших технику РФ в Чернобаевке.