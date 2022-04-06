Минобороны показало работу бойцов ВСУ, трижды уничтоживших технику РФ в Чернобаевке (видео)

Украинские артиллеристы, как пошутило ведомство, приняли участие "в трех сериях знаменитого украинского сериала".

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Министерство обороны Украины показало работу артиллеристов, которые наносили результативные удары по аэродрому в Чернобаевке Херсонской области, где войска РФ регулярно размещали свою технику. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем Facebook в среду, 6 апреля.

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В Минобороны отметили, что запечатленные на видео военные, которые используют ракетные системы залпового огня "Ураган", уже трижды уничтожали технику противника в Чернобаевке. Ведомство по этому поводу пошутило, что бойцы Вооруженных сил стали участниками "трех серий знаменитого ̶N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ украинского сериала".

"В настоящее время обладатели "Ураганов" защищают Николаевское направление. Уверяют, что будут делать свою работу до полного освобождения нашей земли от русских захватчиков", — говорится в публикации.

"Чернобаевка, то что сейчас видео гуляет… Это наши побратимы начали, а мы туда добавили им… Пока мы тут защищаем Николаевщину, враг не пройдет ни в Николаев, ни в Одессу. Сюда их никто не пустит", — заверил украинский военный на видео, добавив, что скоро под контролем ВСУ окажется и Херсон.

Отметим, что 1 апреля советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в 14-й раз успешно атаковали позиции противника в Чернобаевке.

Напомним, впервые по захваченному россиянами аэродрому украинские военные ударили 27 февраля. А 7 марта в Чернобаевке ликвидировали более 30 единиц вражеской авиации, технику и живую силу. Через несколько дней оккупанты лишились там не менее семи вертолетов стоимостью около $130 млн долларов.

Тем временем, по данным городского совета Мариуполя, российские военные используют на территории города мобильные крематории, чтобы замести следы своих военных преступлений, в частности — убийств мирного населения.