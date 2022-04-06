Міноборони показало роботу ЗСУ, які тричі знищили техніку РФ у Чорнобаївці (відео)

Українські артилеристи, як пожартувало відомство, взяли участь "у трьох серіях знаменитого українського серіалу".

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Міністерство оборони України показало роботу артилеристів, які завдавали результативних ударів по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, де війська РФ регулярно розміщували свою техніку. Відповідний допис відомство опублікувало у своєму Facebook у середу, 6 квітня.

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У Міноборони зазначили, що зображені на відео військові, які використовують ракетні системи залпового вогню "Ураган", уже тричі знищували техніку супротивника у Чорнобаївці. Відомство з цього приводу пожартувало, що бійці Збройних сил стали учасниками "трьох серій знаменитого ̶N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ українського серіалу".

"Наразі власники "Ураганів" захищають Миколаївський напрямок. Запевняють, що робитимуть свою роботу до повного звільнення нашої землі від російських загарбників", — йдеться у публікації.

"Чорнобаївка, те відео, що зараз гуляє... Це наші побратими почали, а ми туди додали їм... Поки ми тут захищаємо Миколаївщину, ворог не пройде ні до Миколаєва, ні до Одеси. Сюди їх ніхто не пустить", — запевнив український військовий на відео, додавши, що незабаром під контролем ЗСУ опиниться і Херсон.

Зазначимо, що 1 квітня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що українські військові 14 раз успішно атакували позиції противника в Чорнобаївці.

Нагадаємо, вперше по захопленому росіянами аеродрому українські військові вдарили 27 лютого. А 7 березня у Чорнобаївці ліквідували понад 30 одиниць ворожої авіації, техніку та живу силу. За кілька днів окупанти втратили там щонайменше сім вертольотів вартістю приблизно $130 млн доларів.

Тим часом, за даними міської ради Маріуполя, російські військові використовують на території міста мобільні крематорії, щоб замістити сліди своїх воєнних злочинів, зокрема вбивств мирного населення.