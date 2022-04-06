Замітають сліди: військові РФ використовують у Маріуполі мобільні крематорії

Міськрада Маріуполя стверджує, що всіх свідків воєнних злочинів російські окупанти намагаються ідентифікувати та знищити.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Найвище керівництво РФ після подій у місті Буча, що набули міжнародного розголосу, ухвалило рішення використати в Маріуполі мобільні крематорії для того, щоб замести сліди своїх воєнних злочинів. Про це повідомляє в Telegram міська рада Маріуполя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У повідомленні йдеться, що тиждень тому за попередніми оцінками в місті загинули 5 тисяч мирних громадян, проте з урахуванням масштабів катастрофи, тривалості блокади міста й унаслідок жорстокого опору жертвами російських військових могли стати десятки тисяч людей.

"Саме тому Росія не поспішає давати "зелене світло" місії з Туреччини й іншим ініціативам щодо порятунку та повної евакуації Маріуполя", — повідомляють у міськраді.

Крім того, всіх потенційних свідків воєнних злочинів окупанти намагаються ідентифікувати та знищити, йдеться у повідомленні.

На думку мера міста Вадима Бойченка, всю "брудну" роботу із "зачистки" у місті виконують бойовики з невизнаної "ДНР". Вони збирають тіла вбитих російськими військовими містян і спалюють їх у крематоріях.

"Масштаб трагедії в Маріуполі світ не бачив із часів існування концтаборів нацистів", — пише Бойченко, додавши при цьому, що війська РФ перетворили все місто на суцільний табір смерті.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі тривають запеклі вуличні бої. Незважаючи на блокаду міста, бійці полку "Азов" очікують проведення рятувальної операції в Маріуполі, для якої достатньо, на думку начальника штабу "Азова" Богдана Кротевича, 1 500 військових.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент України Володимир Зеленський 4 квітня повідомив, що у вирішенні проблеми Маріуполя українська сторона сподівається на посередництво Туреччини. За словами президента, відповідь з'явиться найближчим часом.