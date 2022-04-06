37-й день в оточенні: яка ситуація зараз у місті-герої Маріуполі (відео)

Олексій Арестович прокоментував інформацію про "здавання" у полон морпіхів. У місті продовжуються бої в межах міста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З 1 березня захисники Маріуполя перебувають у повному оточенні російських військ. Незважаючи на це, військові продовжують вуличні бої, зберігаючи контроль над деякими районами міста. Фокус зібрав усе, що відомо про деблокаду міста, карту боїв за Маріуполь, а також про повідомлення про полонених морпіхів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чи буде деблокада Маріуполя

У своїх відеозверненнях бійці полку "Азов" неодноразово вказували на необхідність у розблокуванні міста. Командир полку Денис "Редис" Прокопенко в інтерв'ю Гордону говорив, що операцію провести реально. З цією думкою постійно воюють захисники міста.

За словами начальника штабу "Азова" Богдана Кротевича, для розблокування буде достатньо 1 500 військових. Їх вистачить і для визволення Бердянська.

Уже зараз полк розпочав збір добровольців для операції з блокади Маріуполя. Бійці заявили, що для потрапляння до списку потрібно бути старшим 18 років, все інше не має значення. Весь набір відбуватиметься через офіційні силові структури.

[ + – ] Збір добровольців в Азов

Зеленський: сподіваємося знайти відповідь найближчими днями

В інтерв'ю українським телеканалам Володимир Зеленський заявив, що говорити про воєнну деблокаду Маріуполя зараз дуже складно.

"Військова деокупація прямо на сьогоднішній день Маріуполя — це дуже складно. І ті хлопці, яким там дуже складно, вони це чудово знають. Ми реально на контакті майже щодня, і їм важко. Вони дуже міцні. Їм важко, і їм важко по- різному. І там різним людям по-різному важко", — розповів президент.

[ + – ] Зеленський про деблокаду Маріуполя

Натомість Олексій Арестович в одному з інтерв'ю заявляв, що велика земля допомагає бійцям.

Карта бойових дій у Маріуполі

Уже кілька тижнів бої за українське місто відбуваються в межах міста. Як писав у своєму аналізі подій австрійський військовий аналітик Том Купер, зважаючи на все, ЗС РФ недостатньо військ для просування в місті. Вони загрузли у міській забудові.

Чи взяли Маріуполь російські війська?

В американському Інституті вивчення воєн (ISW) минулого тижня пророкували швидке захоплення російськими військами Приазовського міста. Проте зараз у своєму аналізі вони пишуть, що "українські сили, схоже, чинять організований опір у деяких частинах міста". Проте через брак інформації складно судити, які частини залишаються під контролем ЗСУ.

[ + – ] Карта бойових дій у Маріуполі станом на 5 квітня від ISW

За даними британської розвідки, армія РФ спеціально погіршує гуманітарну ситуацію в місті, щоб спонукати ЗСУ здатися. У Маріуполі знаходиться приблизно 160 тисяч мешканців без зв'язку, води, тепла, їжі й електрики.

За версією російської сторони, армія РФ захопила вже весь Лівобережний район міста, Кальміуський і практично весь Приморський район.

[ + – ] Бої за Маріуполь за версією РФ

Захоплення у полон українських морпіхів: що відомо

Російські телеграм-канали опублікували відео нібито українських полонених із 503 батальйону морської піхоти. Заявлялося, що в полон здалися понад 260 бійців. Радник офісу президента Олексій Арестович прокоментував відеозапис.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

"Ми розберемося та офіційно все розповімо. Є суперечлива інформація, яку треба перевіряти ще раз. …Розберемося скажемо все", — заявив Арестович.

При цьому голова Чечні Кадиров заявляв, що в полон здалися військові з 503 батальйону морпіхів, однак у пресслужбі спростували цю інформацію.

[ + – ] Публікація 503-ї бригади

Водночас ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк (Serg Marco) учора заявив, що в полон, мабуть, здалися військові, проте не з 503 батальйону, а з 501 батальйону морської піхоти.

"На відео, зважаючи на все, морпіхи 501 батальйону морської піхоти, які трималися в Маріуполі. У них тупо скінчилися боєприпаси... Ніхто не скаже, що вони не зробили все що в їх силах, і навіть більше", — пише Карпюк.

[ + – ] Публікація про полонених

Нині публікацію видалено, натомість Олександр Карпюк написав, що оборона міста триває.

"Спілкувався сьогодні із захисниками міста Маріуполя. Якщо коротко — оборона Маріуполя триває", — написав ветеран.

[ + – ] Публікація про оборону міста

Нагадаємо, за даними СБУ, РФ готується звинуватити Україну в масовому вбивстві мирних жителів Маріуполя.

4 квітня Зеленський заявив про відповідь, яка позначить ситуацію в Маріуполі за посередництва Туреччини. За його словами, відповідь торкнеться питання реальної деблокади міста.