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"Найближчим часом з'явиться відповідь", — Зеленський про деблокаду Маріуполя (відео)

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Зеленський про Маріуполь
Фото: Украинская правда

Спілкуючись із журналістами, президент України нагадав, що не може озвучувати всі сценарії. Водночас він додав, що наша країна покладається на посередництво Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Бучі відповів журналісту "Української Правди" на питання про долю Маріуполя. Глава держави зазначив, що посередником у розв'язанні цього питання виступає Туреччина.

"Всі реальні сценарії, боюся, я не маю права вам розповісти. Ми займаємось підтримкою хлопців. Їм дуже складно", — сказав Зеленський.

За його словами, за посередництва турецької сторони найближчим часом з'явиться відповідь, яка визначить ситуацію в Маріуполі.

"Ми говоримо про посередництво Туреччини саме в цій місії. Думаю, що найближчими днями, а, може, навіть найближчими годинами, в нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання, на яке ніяк ніхто не може відповісти", — відповів президент.

Ця відповідь, за словами Зеленського, стосується питання реальної деблокади Маріуполя.

Нагадаємо, що на думку розвідки Міноборони Великобританії, для російської армії Маріуполь є ключовою ціллю, оскільки взяття під контроль міста забезпечить сухопутним коридором із Росії до окупованого Криму.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 2 квітня заявив, що турецький уряд може виділити судна для евакуації мирних жителів Маріуполя. Для евакуації турецька сторона координує дії з українською та російською владою.