"Найближчим часом з'явиться відповідь", — Зеленський про деблокаду Маріуполя (відео)

Спілкуючись із журналістами, президент України нагадав, що не може озвучувати всі сценарії. Водночас він додав, що наша країна покладається на посередництво Туреччини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Бучі відповів журналісту "Української Правди" на питання про долю Маріуполя. Глава держави зазначив, що посередником у розв'язанні цього питання виступає Туреччина.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Всі реальні сценарії, боюся, я не маю права вам розповісти. Ми займаємось підтримкою хлопців. Їм дуже складно", — сказав Зеленський.

За його словами, за посередництва турецької сторони найближчим часом з'явиться відповідь, яка визначить ситуацію в Маріуполі.

"Ми говоримо про посередництво Туреччини саме в цій місії. Думаю, що найближчими днями, а, може, навіть найближчими годинами, в нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання, на яке ніяк ніхто не може відповісти", — відповів президент.

Ця відповідь, за словами Зеленського, стосується питання реальної деблокади Маріуполя.

Нагадаємо, що на думку розвідки Міноборони Великобританії, для російської армії Маріуполь є ключовою ціллю, оскільки взяття під контроль міста забезпечить сухопутним коридором із Росії до окупованого Криму.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 2 квітня заявив, що турецький уряд може виділити судна для евакуації мирних жителів Маріуполя. Для евакуації турецька сторона координує дії з українською та російською владою.