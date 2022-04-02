Туреччина готова виділити кораблі для евакуації людей з Маріуполя

Турецький уряд веде переговори з російською та українською владою у зв'язку з важкою ситуацією у заблокованому місті.

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Туреччина може виділити судна для евакуації мирних жителів і поранених із Маріуполя морем. Про це 2 квітня заявив міністр національної оборони країни Хулусі Акар, повідомляє агентство Anadolu.

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Він стверджує, що турецький уряд координує дії для вивезення людей з українською та російською владою. Зокрема, Туреччина запросила військового аташе РФ до міністерства оборони, а також передали інформацію військовому аташе Туреччини в Москві й українським дипломатам.

Крім того, ведуться активні переговори з Україною і Росією щодо безпечного виходу турецьких кораблів з українських портів, водночас Туреччина продовжує постачати в Україну гуманітарну допомогу. За словами Хулусі Акара, міни зараз не загрожують морському судноплавству.

Міністр додав, що регулярно зв'язується з головами оборонних відомств України (Олексієм Резніковим) та Росії (Сергієм Шойгу) по телефону. З Олексієм Резніковим він навіть провів особисту зустріч у Стамбулі.

"Для запобігання подальшому кровопролиттю і відновлення стабільності важливо негайно оголосити про припинення вогню", — підкреслив Хулусі Акар.

Раніше писали, що Володимир Путін запропонував голові Франції Емманюелю Макрону "вирішення" ситуації в Маріуполі – українські військовослужбовці мають скласти зброю і здатися. У місті в умовах гуманітарної катастрофи знаходяться приблизно 160 тисяч мирних жителів, 90% будівель знищено під час бойових дій, відсутня вода, електрика, постачання їжі та ліків.

31 березня командир полку Азов Денис Прокопенко розповів, що Маріуполь атакує 14 тисяч військових РФ. Захисники контролюють ситуацію, нехай і насилу, і сподіваються на проведення операції з деблокади міста.

В МЗС України повідомили: Росія застосовує у Чорному морі міни, які захопила у Криму в 2014 році. Такі міни помітили біля берегів Туреччини та Румунії.