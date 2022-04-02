Турция готова выделить корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Турецкое правительство ведет переговоры с российскими и украинскими властями в связи с тяжелой ситуацией в заблокированном городе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Турция может выделить суда для эвакуации мирных жителей и раненных из Мариуполя по морю. Об этом 2 апреля заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он утверждает, что турецкое правительство координирует действия для вывоза людей с украинскими и российскими властями. В частности, Турция пригласила военного атташе РФ в министерство обороны, а также передали информацию военному атташе Турции в Москве и украинским дипломатам.

Кроме того, ведутся активные переговоры с Украиной и Россией по поводу безопасного выхода турецких кораблей из украинских портов, одновременно с этим Турция продолжает поставлять в Украину гуманитарную помощь. По словам Хулуси Акара, мины сейчас не угрожают морскому судоходству.

Министр добавил, что регулярно связывается с главами оборонных ведомств Украины (Алексеем Резниковым) и России (Сергеем Шойгу) по телефону. С Алексеем Резниковым он даже провел личную встречу в Стамбуле.

"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", — подчеркнул Хулуси Акар.

Ранее писали, что Владимир Путин предложил главе Франции Эммануэлю Макрону "решение" ситуации в Мариуполе — украинские военнослужащие должны сложить оружие и сдаться. В городе в условиях гуманитарной катастрофы находятся около 160 тысяч мирных жителей, 90% зданий уничтожены во время боевых действий, отсутствует вода, электричество, поставки еды и лекарств.

31 марта командир полка Азов Денис Прокопенко рассказал, что Мариуполь атакует 14 тысяч военных РФ. Защитники контролируют ситуацию, пусть и с большим трудом, и надеются на проведение операции по деблокаде города.

В МИД Украины сообщили: Россия применяет в Черном море мины, которые захватила в Крыму в 2014 году. Такие мины обнаружили у берегов Турции и Румынии.