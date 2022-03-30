РФ использует в Черном море мины, которые захватила в Крыму в 2014 году, – МИД Украины

Снаряды, которые нашли у побережья Турции и Румынии, оккупанты взяли на украинских военных складах после вторжения в Севастополь. Россия превратила их в оружие неизбирательного действия, отметили в МИД.

Российские захватчики с начала войны с Украиной используют в Черном море бесконтрольные дрейфующие морские мины. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

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"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, РФ придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", – сказано в тексте заявления.

По информации МИД Украины, именно эти снаряды обнаружили 26 и 28 марта у побережья Турции и Румынии. Проверка показала, что это были морские мины, которые к началу 2022 года не были на учете Военно-морских сил ВСУ.

[ + – ] Морские мины угрожают гражданскому судоходству

Мины захватили ВС РФ на украинских военных складах в 2014 году во время военного вторжения в Севастополь. Страна-агрессор сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами, отметили дипломаты.

Сознательное применение РФ дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия. Прежде всего, оно угрожает гражданскому судоходству и человеческой жизни на море в акватории не только Черного и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

"Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на РФ и ее военно-морских силах", – подчеркнули в министерстве.

Украина уведомила Международную морскую организацию об использовании РФ дрейфующих мин в Черном море, подытожили в МИД.

Напомним, что в Черном море возле границы Турции и Болгарии нашли две мины за неделю. Рыбаков с места нахождения снаряда эвакуировали.

Фокус уже писал, что войска РФ взрывали неразорвавшиеся мины на территории Запорожской атомной электростанции. Такие действия угрожали ядерной и радиационной безопасности.

Пес по кличке Патрон из подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Чернигове смог найти около 90 мин с начала вторжения России.