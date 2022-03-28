Турецкие саперы обнаружили за неделю две мины в Черном море (фото)

Министр обороны Турции обсуждают инциденты с минами с властями РФ и Украины. Один из рыбаков видел мины в 200 метрах от места, где они установили сети, их забрали на гидросамолете.

В Черном море возле границы Турции и Болгарии рядом с городом Иннеада нашли вторую за неделю мину. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

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Командование оперативно направило расположенные в регионе группы подводной обороны.

[ + – ] Мину удалось обезвредить

Бывший глава разведуправления военно-воздушных сил Турции в комментарии каналу CNN Türk заявил, что мину удалось обезвредить.

Один из рыбаков по имени Чагры Мартин сказал корреспонденту Anadolu, что видел мины в 200 метрах от того места, где они поставили сеть в море. Мартин заявил, что они очень напуганы.

"Приехала береговая охрана, прилетел гидросамолет. Нас забрали и запретили выходить в море", – рассказал мужчина.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил TRT Haber, что они находятся в контакте с украинскими и российскими властями по этому вопросу.

Турция 26 марта перекрывала движение судов через Босфор из-за мины, которую могла оставить Россия.

[ + – ] Рыбакам запретили выходить в море

Саперы обезвредили ее и возобновили движение судов. Вес взрывчатого вещества мины старого образца российского производства составлял 30 килограммов. Известно, что такая мина может потопить корабль любого типа.

Напомним, что оккупанты взрывали снаряды и неразорвавшиеся мины на территории Запорожской атомной электростанции.

Фокус писал о том, как пес по кличке Патрон, который служит в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Чернигове, нашел около 90 мин после начала войны с РФ.