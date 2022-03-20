Воюет на Черниговщине. Пес Патрон помог саперам обезвредить уже 90 мин (видео)

Спасатели показали военные будни бело-рыжего джек-рассел-терьера.

Пес Патрон, который служит в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Чернигове, с начала большой войны с Россией обнаружил уже около 90 мин. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"Новости от Патрона! Наша воинственная собачка – талисман черниговских пиротехников – продолжает нести службу! С начала войны он вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении ГСЧС.

В новом видео спасатели показали военные будни бело-рыжего джек-рассел-терьера и поблагодарили четверолапого друга за неутомимую работу.

[ + – ] Пес Патрон помогает черниговским саперам

Впервые Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала украинцам героического пса 15 марта.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – говорилось в сообщении.

Ситуация в Чернигове и области остается тяжелой, начиная с 24 февраля враг ежедневно обстреливает город, продолжая попытки захвата.

Чернигов стал одной из главных мишеней российской армии. Военные РФ систематически наносят ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

19 марта в Чернигове российские оккупанты снова обстреляли многоэтажки, промышленные районы. Ночью были воздушные тревоги в Чернигове и области. Из-за постоянных обстрелов в городе нет света, отопления, проблемы со связью, большая часть без газа.

17 марта жители Чернигова остались заблокированы под обстрелами ВС РФ. Оккупанты только за один день убили в Чернигове 53 мирных жителя.

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