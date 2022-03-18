"Страшно привыкнуть к войне". Как живет Чернигов под постоянными обстрелами

Журналистка из Чернигова Наталья Найдюк рассказала Фокусу о том, почему ее семья не выехала после начала войны, где местные покупают продукты и сколько берут частники за эвакуацию из области, подвергающейся массированным обстрелам российских войск.

За время войны Чернигов стал одной из главных мишеней российской армии. Военные РФ систематически наносят ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Там, где еще месяц назад стояли прекрасные здания, остались руины. 16 марта в городе расстреляли горожан, стоящих в очереди за хлебом, десять человек погибло на месте. При этого "зеленого коридора" для жителей Чернигова до сих пор нет.

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О том, как люди выживают в обстреливаемом городе, Фокус поговорил с местной журналисткой Натальей Найдюк.

О первом дне войны. Как обстреливали Чернигов 24 февраля

24 февраля я проснулась от страшного шума и сирен. Слышала их сквозь сон, и не сразу сообразила, что происходит. Встала, открыла окно и поняла, что это действительно взрывы. Разбудила мужа и одиннадцатилетнего сына, сказала им, что, похоже, началась война. В телеграм-чате "Суспільного" появилось сообщение, что на село Днепровское [50 км от Чернигова] с беспилотника сбросили бомбы.

Все документы и ценные вещи я сложила в рюкзак за неделю до войны. Тогда же написала для областной газеты "Деснянская правда" статью, что делать в такой ситуации и где искать информацию. К слову, в нужный момент это помогло мне собраться и сосредоточиться. Я пошла за водой, в магазин и снимать наличку. На улице везде были заторы, стояли очереди в магазины и банкоматы.

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В тот день мы еще не знали, где находится укрытие. Каждый раз во время воздушной тревоги прятались в ванной комнате нашего частного дома — в куртках и обуви, чтобы в случае чего сразу выбежать на улицу.

На следующий день пошли в магазин, но все было закрыто. Только киоск с хлебом работал. В очереди мы узнали, где находится ближайшее бомбоубежище, и потом ходили туда после сигнала тревоги. Каждый в семье понимал, что нужно сделать: взять рюкзак с вещами, еще один с едой, перекрыть газ, воду, выключить рубильник. Спали с мужем по очереди, чтобы не пропустить оповещение.

Какая сейчас ситуация в городе? Везде очереди, продукты продают с машин, торговцы распродают свой товар с лотков. Хлеб привозят утром, но очередь надо занимать чуть ли не с шести утра, и все равно не всем хватает. В супермаркетах в нашем микрорайоне остались в основном только сладости. На рынке можно купить картошку, морковку, яблоки.

Периодически нет воды. Так же, как и мобильной связи и интернета. В некоторых жилых массивах нет газа. В нашем микрорайоне несколько дней не было света, 15 марта включили, но напряжение было слабое. Сейчас снова нет ни света, ни воды.

Банкоматы тоже не работали. В супермаркетах можно рассчитаться карточкой, но продукты в основном продают на улице или рынке, а там нужна наличка. Говорят, что в других микрорайонах можно снять деньги на кассе в магазине, но у нас такой опции нет.

"Видели, как сбили самолет". Авиаудары по Чернигову

Со временем мы привыкли к обстрелам, но потом пошла авиация. Помню, как мы сидели в ванной комнате, а там вентиляционная труба в потолке, поэтому мы хорошо слышали, как летит самолет, как он приближается, как выпускает ракеты. Закрыли собой сына. Это очень страшно. Такое ожидание смерти. И ты чувствуешь, как трясется весь дом, двери, и не знаешь, сумел спастись в этот раз или нет.

Почти каждую ночь Чернигов переживает авиаудары, но наши военные часто сбивают российские самолеты. Город обстреливают из артиллерии, много зданий разрушено или повреждено. Первым горело здание областного СБУ, потом были ежедневные сообщения о снярадах, попавших в жилые дома, школы, детские садики, стадион им. Гагарина, больницы, многоэтажки, исторические здания, центр города. А ведь Чернигов так преобразился за последние годы, столько всего было сделано.

Когда ездили заправлять машину, я впервые за время войны выехала из микрорайона, где мы живем. Это ужас: изуродованные заборы, дома, дороги, воронки в лесах, поваленные деревья. На наших глазах сбили самолет, и мы видели, как катапультировалось два пилота. Один из них — Красноярцев [Александр Красноярцев, российский летчик, истребитель-бомбардировщик которого сбили в небе над Черниговом 5 марта].

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Недавно узнала, что погиб мой одноклассник. Людей хоронят в братских могилах, кладбище обстреливают, дети умирают под завалами. Все это тяжело, смерть так близко.

Горожане очень сильно надеются на победу украинской армии. Но есть и такие, кто говорит, что у нас ничего нет — ни оружия, ни снарядов. В общем, разные настроения у людей. Но все хотят победить и ненавидят Путина и "рашку". Ни разу я не слышала разговоров про "братский народ".

О выезде из города. "Зеленых коридоров" из Чернигова нет, частники берут $300 с человека

Сначала была абсолютная уверенность, что все быстро закончится, поэтому мы не спешили выезжать. К тому же в первый день были огромные автомобильные пробки, поэтому смысла в этом особого не было. Потом возникли проблемы с топливом. Мы смогли заправиться только 5 марта. Хотели отвезти сына к родителям в село, а сами вернуться в город, но не успели — там подорвали мост.

Из моего окружения несколько семей выехали из Чернигова в первый же день, но недалеко — в пригород. Начиная с 4 марта, выезды стали уже более массовыми, люди уезжали в другие области. При этом постоянно была информация, как небезопасно ехать, потому что все дороги обстреливаются.

Горожане уезжают в основном на машинах. Слышала, что кого-то вывозят частники на маршрутках — за $300 с человека, но не знаю, правда это или нет. Еще читала, что волонтеры помогают выбираться. Многие подсаживают попутчиков в свои автомобили, люди кооперируются. То есть при желании выехать можно. Но это все на свой страх и риск, потому что можно попасть под обстрел или наехать на мину. "Зеленых коридоров" пока нет. Плюс приходится ночевать в дороге и рассчитывать топливо. Некоторые люди по пять часов ехали до Киева через заторы, но у кого-то получается добраться быстрее. Кому как повезет.

Очень страшно понимать, что ты привыкаешь к войне. Раньше я думала, почему люди не выезжают из Донецка и Луганска. Они, наверное, тоже надеялись, что все быстро закончится. А потом просто привыкли.

Война разрушила всю мою привычную жизнь, как и жизнь каждого украинца. Если не сможем больше оставаться в Чернигове, то нужно будет выезжать [на момент выхода статьи семья выехала из города — Ред.]. И если выезжать за границу, то это означает разлуку с мужем.