"Люди уверены, что это обязательно закончится". Как живет оккупированный Херсон

Прошла неделя после того, как российские военные объявили, что взяли под контроль Херсон. Фокус поговорил с местным жителем о том, что изменилось после этого в жизни города.

Коммунальные службы работают, ходят троллейбусы. Продукты в городе есть, хотя ассортимент заметно сократился. Везде длинные очереди. Проукраинские митинги привели к тому, что российские солдаты предпочитают больше не мозолить глаза местным жителям и редко заезжают в центр города. Мародеров приматывают скотчем к столбам. Пророссийски настроенных горожан, наверное, больше не осталось. Люди верят в освобождение.

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Такая картина вырисовывается после разговора Фокуса с жителем Днепровского района Херсона Михаилом (его фамилию мы не указываем, беспокоясь о безопасности собеседника) о том, как живет город, оккупированный россиянами.

[ + – ] Российская военная техника входит в Херсон

Как российские войска входили в город? Много было жертв среди гражданских?

— Россияне 1 марта бомбили Таврический микрорайон, разбомбили школу №24, там погибли люди. Стреляли по СБУ. Прилетало по жилым домам. Есть список жертв среди гражданских, в нем десятки фамилий.

Сейчас у вас тихо?

— Тихо.

Какие порядки ввели россияне?

— У нас с 20:00 комендантский час, когда мы на улицу вообще не выходим. Я стараюсь выходить из дома только в светлое время суток. На машине не езжу, потому что бывали в городе разные случаи: обстреливали машины, убивали людей, короче, беспредельничали. Нет никаких гарантий безопасности. Так солдат, вроде, и не видно, но нет-нет, да и проедут где-то машины с буквой Z. Кум сегодня видел, как солдаты лазают по дворам.

Мародерствуют?

— Мародерствовать и в области, и в Херсоне они стали сразу же, как зашли. Обкрадывали магазины, выносили еду, телефоны. Сейчас о мародерстве россиян в нашем районе не слышно, может, на окраинах оно продолжается.

Среди местных есть мародеры?

— Еще пару-тройку дней назад были. Россияне разбомбили самый крупный в области торгово-развлекательный комплекс "Фабрика". Там были мародерства пару дней. Российские солдаты разграбили ЦУМ, наши потом тоже в этом поучаствовали. Но местных мародеров люди сами ловили, приматывали скотчем к столбам. Сейчас, вроде, их нет. Может быть потому, что в магазинах нихрена нет, большинство из них закрыты. В продуктовых, где еще что-то продают, длинные очереди.

Как с продуктами?

— Не очень хорошо, ведь в магазины ничего не подвозят, вокруг города стоят россияне. Кое-что можно найти на рынке, туда люди сами что-то привозят из ближайших сел. Пару дней назад я взял три литра молока за 70 грн, яйца — по 50-70 грн. десяток. Овощи есть все, картошка — 15-25 грн., свежий хлеб есть каждый день, стоит 20 грн. Можно купить крупы. Все необходимое есть, но везде очереди. Если где-то появляется в продаже сыр или фарш, за ними можно по три часа стоять. Невозможно найти мясо, колбасу, сало.

Как обстоят дела с городской инфраструктурой?

— Связь, вода, свет, газ есть, ходят троллейбусы. Власть наша работает.

То есть, никакого гауляйтера россияне не назначили?

— Нет. Может, потому что херсонцы постоянно выходят на площадь и показывают россиянам, кто они такие и куда им идти. Они отчетливо понимают, что их тут ненавидят.

Раньше считалось, что южные регионы Украины, которые расположены ближе к Крыму, если не пророссийские, то, по крайней мере, вполне спокойно относятся к России…

— Да. В том-то и дело, что здесь было много пророссийски настроенных людей. Но сейчас я не могу назвать ни одного человека, который сохранил бы такие взгляды, сейчас россиян-"защитников" лютой ненавистью ненавидят все. Думаю, теперь Россия навеки может забыть о том, что какой-то украинский регион может быть пророссийским. Абсолютное неприятие. И русские солдаты это видят, они абсолютно деморализованы, потому что безоружные люди по всей области в самом Херсоне выходят на митинги, посылают их прямым текстом. Их никто здесь не ждет, и солдаты в шоке, они очень удивлены тем, что все говорят по-русски, что люди хорошо живут, что здесь был мир, пока они не пришли.

Насколько многочисленны эти митинги?

— Выходят тысячи людей.

[ + – ] Патриотический митинг в Херсоне

Какая реакция оккупантов?

— Они ушли из центра, в городе их мало.

Россияне пытаются как-то коммуницировать с местными, как-то доносить какую-то информацию?

— Они захватили телевышку, транслируют российские каналы — и на этом все. Я не вижу никаких листовок, не слышу никаких сообщений.

[ + – ] Херсон встречает фуры с гуманитарной помощью из России с украинскими флагами Фото: 24 Канал

По СМИ широко разошлись новости о том, что в Херсон россияне пригнали грузовики с продуктами, но никто за ними так и не пришел. Это так и было?

— Послали нафиг, никто ничего не взял. Россияне поставили два грузовика, хотели снять сюжеты для российского ТВ, пригнали с собой ряженых. Уже все увидели видео с одними и теми же бабушкой и дедушкой, которые "получали помощь" в Херсоне, Харькове, Мелитополе и, по-моему, в Купянске. По россиянам было видно, что они явно этого не ожидали, были искренне удивлены, что их здесь, мягко говоря, не любят. Они думали, что здесь будет так же, как в Крыму, а получилось вообще не так. Это говорит о том, что россияне абсолютно не знают, что такое украинское общество и не имею представления о гражданском самосознании украинцев. Между нами пропасть. Мы выходим на митинги, они стреляют в воздух, но люди не уходят. Тогда они пятятся, садятся в машины и уезжают из центра города. Я живу в Днепровском районе, ХБК — хлопчато-бумажный комбинат, в нескольких километрах от центра. Теперь даже здесь не видно российских солдат.

[ + – ] Ситуация в оккупированном Херсоне

Люди продолжают ходить на работу?

— Коммунальные службы работают, мусор вывозят, транспорт ходит. Торговли почти никакой нет. Работают некоторые аптеки, там выстраиваются очереди. У банкоматов тоже очереди.

Оккупация сплотила горожан? Они помогают друг другу?

— Конечно. Когда активно стреляли по городу, мы несколько дней просидели в подвалах. Все перезнакомились друг с другом, создали внутренние чатики, где общаются жильцы домов, сообщают, что куда завезли: крупы, сахар, яйца, лекарства, корм для животных. Кто-то кому-то занимает очередь, кто-то что-то покупает для соседей. И так по всему городу: медики принимают людей, появились волонтеры, фермеры что-то привозят. Война невероятно сплотила людей.

Они верят в то, что оккупация — это не навсегда?

— Да. Люди уверены в том, что это обязательно закончится, Украина возродится и станет процветающей страной, что начнется новая веха в ее истории, что мы все отстроим и все у нас будет чудесно

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