"Люди впевнені, що це обов'язково закінчиться". Як живе окупований Херсон

Минув тиждень після того, як російські військові оголосили, що взяли під контроль Херсон. Фокус поговорив із місцевим жителем про те, що змінилося після цього в житті міста.

Комунальні служби працюють, ходять тролейбуси. Продукти в місті є, хоча асортимент помітно скоротився. Скрізь довгі черги. Проукраїнські мітинги призвели до того, що російські солдати воліють більше не муляти очі місцевим жителям і рідко заїжджають у центр міста. Мародерів примотують скотчем до стовпів. Проросійськи налаштованих містян, мабуть, більше не лишилося. Люди вірять у визволення.

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Така картина вимальовується після розмови Фокусу із жителем Дніпровського району Херсона Михайлом (його прізвище ми не вказуємо, турбуючись про безпеку співрозмовника) про те, як живе місто, окуповане росіянами.

[ + – ] Російська військова техніка входить до Херсона

Як російські війська входили до міста? Чи багато було жертв серед цивільних?

— Росіяни 1 березня бомбардували Таврійський мікрорайон, розбомбили школу №24, там загинули люди. Стріляли по СБУ. Прилітало по житлових будинках. Є список жертв серед цивільних, у ньому десятки прізвищ.

Тепер у вас тихо?

— Тихо.

Які порядки запровадили росіяни?

— У нас із 20:00 комендантська година, коли ми на вулицю взагалі не виходимо. Я намагаюся виходити з дому лише в світлу пору доби. На машині не їжджу, бо бували в місті різні випадки: обстрілювали машини, вбивали людей, коротше, безмежні. Немає жодних гарантій безпеки. Так солдат, начебто, і не видно, але ні, та й проїдуть десь машини з буквою Z. Кум сьогодні бачив, як солдати лазять у дворах.

Мародерствують?

— Мародерствувати і в області, і в Херсоні вони почали одразу, як зайшли. Обкрадали магазини, виносили їжу, телефони. Зараз про мародерство росіян у нашому районі не чути, може, на околицях воно продовжується.

Серед місцевих є мародери?

— Ще кілька днів тому були. Росіяни розбомбили найбільший у галузі торгово-розважальний комплекс "Фабрика". Там були мародерства кілька днів. Російські солдати пограбували ЦУМ, наші потім теж у цьому взяли участь. Але місцевих мародерів люди самі ловили, примотували скотчем до стовпів. Зараз їх немає. Можливо тому, що в магазинах ніхріна немає, більшість із них закриті. У продуктових, де ще щось продають, довгі черги.

Як із продуктами?

— Не дуже добре, адже до магазинів нічого не підвозять, довкола міста стоять росіяни. Щось можна знайти на ринку, туди люди самі щось привозять із найближчих сіл. Кілька днів тому я взяв три літри молока за 70 грн, яйця — по 50-70 грн десяток. Овочі є все, картопля — 15-25 грн, свіжий хліб є щодня, коштує 20 грн. Можна придбати крупи. Усе необхідне є, але всюди черги. Якщо десь з'являється у продажу сир чи фарш, за ними можна по три години стояти. Неможливо знайти м'ясо, ковбасу, сало.

Як справи з міською інфраструктурою?

— Зв'язок, вода, світло, газ є, ходять тролейбуси. Влада наша працює.

Тобто жодного гауляйтера росіяни не призначили?

— Ні. Може тому, що херсонці постійно виходять на площу та показують росіянам, хто вони такі та куди їм іти. Вони чітко розуміють, що їх ненавидять.

Раніше вважалося, що південні регіони України, які розташовані ближче до Криму, якщо не проросійські, то принаймні цілком спокійно ставляться до Росії.

— Так. У тому й річ, що тут було багато проросійськи налаштованих людей. Але зараз я не можу назвати жодної людини, яка б зберегла такі погляди, зараз росіян-"захисників" лютою ненавистю ненавидять усі. Думаю, тепер Росія навіки може забути про те, що якийсь український регіон може бути проросійським. Абсолютне неприйняття. І російські солдати це бачать, вони абсолютно деморалізовані, бо беззбройні люди по всій області у Херсоні виходять на мітинги, посилають їх прямим текстом. Їх ніхто тут не чекає, і солдати шоковані, вони дуже здивовані тим, що всі говорять російською, що люди добре живуть, що тут був мир, поки вони не прийшли.

Наскільки численні ці мітинги?

— Виходять тисячі людей.

[ + – ] Патріотичний мітинг у Херсоні

Яка реакція окупантів?

— Вони пішли з центру, у місті їх мало.

Росіяни намагаються якось спілкуватися з місцевими, якось доносити якусь інформацію?

— Вони захопили телевежу, транслюють російські канали, і на цьому все. Я не бачу жодних листівок, не чую жодних повідомлень.

[ + – ] Херсон зустрічає фури з гуманітарною допомогою з Росії з українськими прапорами Фото: 24 Канал

У ЗМІ широко розійшлися новини про те, що в Херсон росіяни пригнали вантажівки з продуктами, але ніхто за ними так і не прийшов. То так і було?

— Надіслали нафіг, ніхто нічого не взяв. Росіяни поставили дві вантажівки, хотіли зняти сюжети для російського ТБ, пригнали із собою ряжених. Уже всі побачили відео з одними й тими самими бабусею і дідусем, які "отримували допомогу" в Херсоні, Харкові, Мелітополі й, на мою думку, у Куп'янську. По росіянам було видно, що вони цього не очікували, були щиро здивовані, що їх тут, м'яко кажучи, не люблять. Вони думали, що тут буде так само, як у Криму, а вийшло взагалі не так. Це говорить про те, що росіяни абсолютно не знають, що таке українське суспільство, і не маю уявлення про громадянську самосвідомість українців. Між нами прірва. Ми виходимо на мітинги, вони стріляють у повітря, але люди не йдуть. Тоді вони задкують, сідають у машини та їдуть із центру міста. Я живу в Дніпровському районі, БПК — бавовняно-паперовий комбінат, за кілька кілометрів від центру. Тепер навіть тут не видно російських солдат.

[ + – ] Ситуація в окупованому Херсоні

Люди продовжують ходити на роботу?

— Комунальні служби працюють, сміття вивозять, транспорт ходить. Торгівлі майже жодної немає. Працюють деякі аптеки, там вишиковуються черги. Біля банкоматів також черги.

Окупація згуртувала містян? Вони допомагають одне одному?

— Звичайно. Коли активно стріляли по місту, ми кілька днів просиділи у підвалах. Усі перезнайомилися одне з одним, створили внутрішні чатики, де спілкуються мешканці будинків, повідомляють, що куди завезли: крупи, цукор, яйця, ліки, корми для тварин. Хтось комусь займає чергу, хтось щось купує для сусідів. І так у всьому місті: медики приймають людей, з'явилися волонтери, фермери щось привозять. Війна неймовірно згуртувала людей.

Вони вірять у те, що окупація — це не назавжди?

— Так. Люди впевнені в тому, що це обов'язково закінчиться, Україна відродиться і стане успішною країною, що почнеться нова віха в її історії, що ми все відбудуємо і все буде чудово.

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