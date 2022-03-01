Як живе прифронтовий Київ (фото)

Що відбувається на столичних вулицях, як працюють супермаркети, аптеки, заправки, зоомагазини, безготівкові розрахунки.

Після комендантської години "вихідного дня", яка тривала у Києві з суботи до понеділка 28 лютого, кияни почали виходити з будинків та укриттів на залиті сонцем спорожнілі вулиці. Вони побачили нову, прифронтову реальність.

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Автодороги: барикади та порожнеча

У житті киян настав день, коли про знамениті, столичні затори на дорогах почали згадувати з теплом та ностальгією. Адже тепер містом пересуваються лише поодинокі автомобілі. Громадський транспорт працює, але деякі маршрути тимчасово скасовано.

Самотні автомобілі швидко проносяться порожніми автошляхами. Проте водіям не слід забувати про правила дорожнього руху. Зокрема, не слід користатися смугою громадського транспорту. Як зазначають у КМДА, автівки, що порушують це правило, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп!

Набирати швидкість на київських вулицях також не варто. Тепер на транспортних артеріях Києва обладнано барикади з бетонних блоків, протитанкових їжаків, мішків із піском. Ці імпровізовані оборонні споруди, подекуди, утворюють складні для подолання лабіринти.

На блокпостах на підступах до центру Києва чергують озброєні українські військові. У Генштабі ЗСУ пояснили, що перед блокпостами потрібно знизити швидкість авто, підготувати документи, вимкнути фари та ввімкнути аварійне світло. З авто не можна виходити без дозволу військових. На їхню вимогу потрібно надати документи, відкрити багажник і показати салон автомобіля. Однак під час руху Києвом автомобіль з оглядачем Фокусу на блокпостах не зупиняли для перевірки жодного разу — військові жестами показували, що можна проїжджати далі.

Про вторгнення РФ на вулицях Києва нагадують не лише барикади та протитанкові їжаки, а й сліди зіткнень із російськими ДРГ. Найбільш помітний відбиток війна залишила біля станції метро "Берестейська", де захисники Києва в ніч проти 26 лютого відбили наступ диверсантів на військову частину. Однак і в інших частинах міста можна побачити розбите скло на асфальті або, наприклад, залишок спаленого автомобіля посеред дороги.

Супермаркети: черги та дефіцит

Вранці понеділка, 28 лютого, кияни, які просиділи вихідні на комендантській годині, вишикувалися у довгі черги перед супермаркетами. Щоб потрапити до магазину, їм доводилося відстоювати на вулиці щонайменше 30-60 хвилин.

Кияни зараз закуповуються про запас і швидко змітають з полиць багато товарів повсякденного споживання. У супермаркеті, куди вдалося потрапити оглядачці Фокусу, у середині дня хліб, яйця, курятину, м'ясо, крупи, борошно, макарони, заморожені напівфабрикати вже розібрали.

У понеділок у київських супермаркетах можна було придбати алкоголь. Спиртне було в наявності. Проте з вівторка 1 березня у Києві почав діяти "сухий закон". "Хочу повідомити, що завтра у столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім", — заявив напередодні мер Віталій Кличко.

За суб'єктивною оцінкою оглядача Фокусу, сума чека збільшилася. По-перше, акційні ціни та знижки у магазинах зникли як явище. По-друге, на полицях залишаються дорожчі продукти. По-третє, на деякі товари, зокрема свіжі овочі, ціни підвищилися орієнтовно на 30-50%.

Ближче до вечора 28 лютого ажіотаж навколо продовольства дещо зменшився і деякі магазини навіть завезли свіжий хліб. У вівторок, 1 березня, столичні супермаркети продовжують працювати без особливих змін в асортименті, але вже без надмірного ажіотажу.

Дізнатися, які магазини відкриті у Києві та Україні можна на наступній карті.

Аптеки: одна на мікрорайон

Після вторгнення Росії в Україну більшість аптек у столиці закрилися. Проте купити ліки у Києві все ще можна і ознакою відкритої аптеки виступає довга черга на вулиці. Ліки, особливо, критично необхідні, кияни також купують про запас.

Знайти аптеку, що працює, можна на нещодавно створеній карті "Аптеки Києва".

Для чотирилапих: купити корм — квест

На полицях супермаркетів Києва після вторгнення РФ практично зникли сухі корми для тварин, вологі корми також швидко розкуповуються. Проте деякі зоомагазини у місті продовжують працювати і мають ширший асортимент. Наприклад, оглядачці Фокусу вдалося знайти відкриту точку в районі метро Лук'янівська, де практично без черги можна було купити сухі корми на вагу, наповнювачі для туалету та інше.

Пальне для авто: знайти та відстояти

З початком війни більшість київських АЗК закрилися та заправити автомобіль стало проблематично. На всю столицю працює лише кілька заправок. Наприклад, оглядачці Фокусу вдалося знайти таку на Окружній дорозі. У черзі довелося стояти понад годину. Щасливчики, що дочекалися, заправляються до повного бака і наповнюють бензином численні каністри. Очевидно, містяни намагаються запастися пальним на майбутнє і закуповують його як основну складову для виготовлення "коктейлів Молотова".

Інформацією про працюючі АЗК, зоомагазини, аптеки та ін. кияни обмінюються у новоствореному телеграмканалі.

Розрахунки: готівка в дефіциті, безготівка працює

Незважаючи на те, що українські банки заявляють про спроби своєчасної підтримки банкоматів готівкою, зняти гроші з картки у Києві практично неможливо. Проте з карток деяких банків до 6 тис. грн готівкою можна отримати при розрахунку на касах деяких торгових мереж та АЗК, про що вже писав Фокус. При цьому банківськими картками в Києві можна без проблем розрахуватися в супермаркетах та на АЗК.

Повітряна тривога: життя у підпіллі

З початку вторгнення Росії в Україну життя киян триває під виття сирен і звуки вибухів бомб. Повітряну тривогу оголошують багаторазово протягом доби. Дехто ховається від небезпеки у міжкімнатному просторі — у коридорах квартир, які є найбезпечнішим місцем у житлі. Інші вирушають у притулки. Деякі сім'ї разом із дітьми та домашніми вихованцями проводять під землею всю ніч. Витримка киян дивує — в екстремальних умовах гідно поводяться не лише українські громадяни, а й їхні виховані коти та собаки.

Російський солдат! Зупинися!

Замість звичайної для киян зовнішньої реклами вздовж транспортних артерій Києва наразі розмістили інформацію, адресовану окупантам. Відеоборди показують такі повідомлення: "Російський солдат, йди на х**й!", "Згадай сім'ю. Повертайся додому з чистою совістю", "Путін програв. Весь світ з Україною", "Не ставай вбивцею", "Не вбивай життя заради Путіна" і т.д. "Це маркетингові війська, підрозділ — білбордовий опір", — коментують користувачі соцмереж.

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