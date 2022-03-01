РФ готує провокацію, щоб 300 білоруських танків вторглися до України, — розвідка (фото)
За даними Головного управління розвели Міноборони, білоруська техніка чекає на маршруті Пінськ-Іваново-Дорогичин. Останній населений пункт розташований за 30 кілометрів від кордону з Україною.
Російська Федерація готує диверсію, щоб виправдати введення білоруських військ на територію України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Відомство попереджає, що неподалік білорусько-українського кордону зосереджено близько 300 танків.
Розвідники зазначають, що білоруські танки все ще перебувають у прикордонному з нашою країною районі й очікують на розпорядження на маршруті місто Пінськ — Іваново — Дорогичин (близько 30 км від державного кордону).
Країна-агресор планує, за даними ГУР Міноборони, здійснити провокацію для виправдання військової техніки Білорусі в Україну.
Зазначимо, що 1 березня Служба безпеки України попереджала громадян про чергову спеоперацію Росії. За даними силовиків, окупанти планували поширити фейк про капітуляцію української влади та здавання країни ворогові.
У перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ рятувальники публікували інструкцію з основними правилами, які допоможуть протистояти російській дезінформації.