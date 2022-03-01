РФ готовит провокацию, чтобы 300 белорусских танков вторглись в Украину, — разведка (фото)

По данным Главного управления разведли Минобороны, белорусская техника ожидает на маршруте Пинск-Иваново-Дрогочин. Последний населенный пункт расположен в 30 километрах от границы с Украиной.

Российская Федерация готовит диверсию, чтобы оправдать введение белорусских войск на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Ведомство предупреждает, что недалеко от белорусско-украинской границы сосредоточено около 300 танков.

Разведчики отмечают, что белорусские танки все еще находятся в приграничном с нашей страной районе и ожидают распоряжения на маршруте город Пинск — Иваново — Дрогичин (около 30 км от государственной границы).

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Страна-агресор планирует, по данным ГУР Минобороны, осуществить провокацию для оправдания военной техники Беларуси в Украину.

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Отметим, что 1 марта Служба безопасности Украины предупреждала граждан об очередной спеоперации России. По данным силовиков, оккупанты планировали распространить фейк о капитуляции украинской власти и сдачи страны врагу.

В первые дни полномасштабного вторжения войск РФ спасатели публиковали инструкцию с основными правилами, которые помогут противостоять российской дезинформации.