Десять правил для граждан Украины, как противостоять дезинформации
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала памятку для граждан страны.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) опубликовала 10 рекомендаций для граждан касательно того, как противостоять дезинформации.
"Храните эту памятку и критически анализируйте сообщения, которые вы видите. И главное – не включайте российские пропагандистские каналы. Там никогда не было и не будет правды. Верьте только своим глазам и своим защитникам", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.
- Цель дезинформатора — посеять панику. Сохраняйте самоконтроль и не распространяйте в соцсетях посты эмоционального характера.
- Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Если вы слышите обратное — вас пытаются деморализовать.
- Не верьте и не распространяйте информацию из сомнительных источников. Достоверная информация — на официальных каналах госорганов и Суспільного мовлення.
- Не распространяйте информацию о передвижении украинских войск. Вы можете навредить тем, кто вас защищает.
- Украина ведет оборонную войну. Сообщения о том, что украинские военные обстреливают мирное население — неправда.
- Сверяйте каждое тревожное сообщение с официальными источниками.
- Информацией о потерях располагают только органы безопасности и обороны. Информация из личных аккаунтов может не соответствовать действительности.
- Проверяйте информацию о призывах. Агрессор будет распространять "зраду" по своим официальным каналам, прикрываясь украинскими лозунгами и символикой.
- Цель врага — расколоть украинское общество изнутри. Мы должны объединиться и поддержать друг друга.
- Если оборвалась интернет-связь или официальные каналы госогранов недоступны, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню.
Ранее мы публиковали рекомендации Госспецсвязи о том, как обезопасить свои мобильные устройства и компьютеры.
Сообщаем также, что госорганы Украины просят граждан не осуществлять прямые трансляции с веб-камер и не выставлять видео в сети, сливая информацию в Интернет, пользователи помогают армии РФ следить за перемещением украинских военных