Десять правил для громадян України, як протистояти дезінформації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала пам'ятку громадянам країни.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) опублікувала 10 рекомендацій для громадян щодо того, як протистояти дезінформації.

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"Зберігайте цю пам'ятку і критично аналізуйте повідомлення, які ви бачите. І головне — не включайте російські пропагандистські канали. Там ніколи не було і не буде правди. Вірте лише своїм очам та своїм захисникам", — йдеться у повідомленні ДСНС України.

Мета дезінформатора — посіяти паніку. Зберігайте самоконтроль і не розповсюджуйте в соцмережах пости емоційного характеру. Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Якщо ви чуєте протилежне — вас намагаються деморалізувати. Не вірте та не розповсюджуйте інформацію з сумнівних джерел. Достовірна інформація — на офіційних каналах держорганів та Суспільного мовлення. Не розповсюджуйте інформацію про пересування українських військ. Ви можете зашкодити тим, хто вас захищає. Україна веде оборонну війну. Повідомлення про те, що українські військові обстрілюють мирне населення — неправда. Звіряйте кожне тривожне повідомлення з офіційними джерелами. Інформацію про втрати мають лише органи безпеки та оборони. Інформація з особистих облікових записів може не відповідати дійсності. Перевірте інформацію про призови. Агресор поширюватиме "зраду" своїми офіційними каналами, прикриваючись українськими гаслами та символікою. Мета ворога — розколоти українське суспільство зсередини. Ми маємо об'єднатися і підтримати одне одного. Якщо обірвався інтернет-зв'язок або офіційні канали держогранів недоступні, звертайтесь за інформацією до Суспільного мовлення.

Раніше ми публікували рекомендації Держспецзв'язку про те, як убезпечити свої мобільні пристрої та комп'ютери.

Повідомляємо також, що держоргани України просять громадян не здійснювати прямі трансляції з вебкамер і не виставляти відео в мережі, зливаючи інформацію в Інтернет, користувачі допомагають армії РФ слідкувати за переміщенням українських військових