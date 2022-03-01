СБУ предупредило украинцев о готовящейся провокации РФ: подробности

Правоохранители утверждают, что Россия намерена распространить фейк о капитуляции украинской власти и сдачи Украины врагу.

Служба безопасности Украины выступила с заявлением о том, что российские войска готовят против Украины провокацию. Они намерены распространить фейковое сообщение о том, что украинское руководство якобы сдалось врагу, а территория страны оккупирована. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Будьте готовы к очередному фейку, с помощью которого попытаются добиться успеха российские захватчики. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну", — сообщает СБУ.

Но даже в случае исчезновения связи, и невозможности проверить эту информацию, СБУ призывает граждан не верить ей — руководство страны на месте, и продолжает отражать натиск российских оккупантов.

В Херсоне распространяют фейковое сообщение Зеленского, что Украина якобы капитулировала, подписав соответствующее соглашение в Киеве. Это вражеская пропаганда.

Ранее Фокус сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте, и рассказал о той трагедии, которую переживает сейчас Украина. Также Зеленский поблагодарил принца Уильяма и Кейт Миддлтон за поддержку, оказанную Великобританией во время военных действий в Украине.