"16 детей ты убил!" Зеленский рассказал Европарламенту о трагедии Украины (видео)

Глава государства говорил без заранее подготовленного текста и сообщил, что почти не имеет времени на диалог из-за постоянных обстрелов.

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед членами Европарламента 1 марта. В своем выступлении он вспомнил преступления российских военных, которые актуальны в стране сегодня.

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Также он призвал партнеров одобрить членство нашей страны в Евросоюзе.

"Есть выражение — украинский выбор Европы. Это то, к чему мы стремимся и куда идем. И сегодня важно, чтобы у вас там звучало: Украина — это выбор Европы", — заявил президент.

Также глава государства напомнил, что две крылатые ракеты РФ ударили по Харькову.

"Это город, в котором яркая и умная молодежь — там больше всего ВУЗов в Украине… Представьте себе, утром две крылатые ракеты ударили в площадь Свободы. Десятки жертв, вот така цена свободы", — отметил Зеленский, обращаясь к друзьям Украины в Европарламенте.

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Зеленский заявил о потерях среди мирного населения из-за боевых действий, в частности, о 16 погибших детях.

"Снова Путин скажет — это какая-то операция, и мы бьем по военной инфрструктуре. Где наши дети? На каких они военных заводах работают, на каких ракетах? Может они в танках ездят? 16 детей ты убил!" — воскликнул Зеленский.

"Мы боремся за выживание — это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы стать равноправным членом Европы… С нами ЕС будет точно крепче, без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы — как минимум такие же, как и вы. Докажите, что вы — вместе с нами. Что нас не отпускаете, что вы — действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет — тьму", — подытожил президент Украины.

Напомним, что ЕС готовится в ускоренном темпе рассмотреть заявку от Украины на вступление.

Еще сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении заявил, что Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС