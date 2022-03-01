Дорога Путина в Гаагу. В поле зрения конкретные военные преступления и факт вооруженной агрессии

Международный уголовный суд в Гааге будет изучать и конкретные военные преступления, и факт присутствия войск РФ на территории Украины.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решил начать расследование агрессии России в Украину. Это означает, что серьезные международные преступления – такие, как военные преступления, преступления агрессии и против человечности, которые РФ совершила на нашей территории с 2014 года, будут расследоваться, а виновные в будущем понесут наказание.

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Суд в Гааге. Позиция прокурора

"Я ознакомился с выводами Офиса, следующими из предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что существует достаточно оснований для начала расследования. В частности, уверен, есть основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы", — говорит прокурор Карим Хан. И уточняет, что, учитывая расширение конфликта в последние дни, в поле зрения попадут и новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию офиса, совершаемые любой стороной конфликта на любой части территории Украины.

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Суд в Гааге готовится расследовать военные преступления на территории Украины

"Весь мир поддерживает Украину, поэтому, с дипломатическо-политической точки зрения, это важное решение, — комментирует украинская юристка-международница, директор Ukrainian Legal Advisory Group Надежда Волкова. — Оно показывает, что Международный уголовный суд видит все происходящее в Украине. И это важно, поскольку правосудие является важным инструментом сдерживания вооруженных конфликтов: если есть производство, будет расследование, а виновные будут привлечены к ответственности".

Нератификация: в каких отношениях Украина и Римский устав Международного уголовного суда

Надо сказать, что Украина до сих пор не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда: хотя и подписала его в 2000 году, но не ратифицировала его. Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос в 2019-м, но этого не случилось.

Ранее украинский парламент ad hoc (в виде исключения) признал юрисдикцию Международного уголовного суда.

В 2014 году Верховная Рада подала два представления. Первое касалось событий в Украине во время Революции Достоинства с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014. Второе – военных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций в период с 20 февраля 2014-го и доныне. Это означает, что Украина не просто дала юридическое право расследовать преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории нашего государства, но и обязалась сотрудничать с судом и выполнять его решения.

Сбор доказательств: все документировать, фиксировать, записывать интервью

Ныне прокурор в Гааге попросил свою команду изучить все возможности доказательств и сохранять их.

"Очень важно сейчас документировать, фиксировать все преступления, записывать интервью "по горячим следам", — говорит юрист-международник Виталий Хекало. — Прокуроры могут собирать информацию из открытых источников, в сотрудничестве с украинскими правозащитными организациями и правоохранительными органами. В фокусе внимания не только конкретные военные преступления, а и сам факт вооруженной агрессии РФ. Будет изучаться вопрос присутствия войск РФ на территории Украины – фиксироваться передвижение российской техники, расположение российских войск. И важно фиксировать не как попало, а правильно, на профессиональном уровне. Например, если речь идет о видео, то необходимо знать метаданные – кто и когда его записал, кто и как опубликовал".

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Сколько будет продолжаться расследование – не известно. Чтобы ускорить процесс, к прокурору может обратиться другая страна-подписант Римского устава от имени Украины и попросить расследовать. Ныне уже известно, что с представлением по расследованию военных преступлений, совершенных Россией и Беларусью в Украине в Международный суд, обратилась Литва.

"Но вопрос в том, что с одной стороны — с 2014 года в Украине совершено множество преступлений. С другой — у суда нет ресурсов для расследования, поэтому Хан обращается к странам-участницам за поддержкой и предоставлением финансового обеспечения. К примеру, расследование по Грузии уже длится более десяти лет, хотя конфликт — восемь дней. Но главное – есть политическая воля, чтобы открыть это производство и расследовать", — говорит Волкова.