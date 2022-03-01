Дорога Путіна до Гааги. В полі зору конкретні військові злочини та факт збройної агресії

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вивчатиме і конкретні військові злочини, і факт присутності військ РФ на території України.

Прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан вирішив розпочати розслідування агресії Росії в Україну. Це означає, що серйозні міжнародні злочини — такі, як військові злочини, злочини агресії та проти людяності, які РФ скоїла на нашій території з 2014 року, розслідуватимуть, а винних у майбутньому покарають.

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Суд у Гаазі. Позиція прокурора

"Я ознайомився з висновками Офісу, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, і підтвердив, що існує достатньо підстав для початку розслідування. Зокрема, впевнений, є підстави вважати, що в Україні скоїли як військові злочини, так і злочини проти людяності щодо з приводу подій, які вже оцінили під час попередньої експертизи", — каже прокурор Карім Хан. І уточнює, що з огляду на розширення конфлікту останніми днями в поле зору потраплять і нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію офісу, які робить будь-яка сторона конфлікту на будь-якій частині території України.

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Суд у Гаазі готується розслідувати військові злочини на території України

"Весь світ підтримує Україну, тому, з дипломатично-політичного погляду, це важливе рішення, — коментує українська юристка-міжнародниця, директорка Ukrainian Legal Advisory Group Надія Волкова. — Воно показує, що Міжнародний кримінальний суд бачить все, що відбувається в Україні. І це важливо, оскільки правосуддя є важливим інструментом стримування збройних конфліктів: якщо є провадження, буде розслідування, а винних притягнуть до відповідальності”.

Нератифікація: в яких відносинах Україна та Римський статут Міжнародного кримінального суду

Треба сказати, що Україна досі не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду: хоч і підписала його 2000 року, але не ратифікувала його. Верховна Рада мала розглянути питання 2019-го, але цього не сталося.

Раніше український парламент ad hoc (як виняток) визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

У 2014 році Верховна Рада подала два представлення. Перше стосувалося подій в Україні під час Революції Гідності з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Це означає, що Україна не просто дала юридичне право розслідувати злочини проти людяності та військові злочини, скоєні на території нашої держави, а й зобов'язалася співпрацювати з судом та виконувати його рішення.

Збір доказів: все документувати, фіксувати, записувати інтерв'ю

Нині прокурор у Гаазі попросив свою команду вивчити всі можливості доказів та зберігати їх.

"Дуже важливо зараз документувати, фіксувати всі злочини, записувати інтерв'ю "за гарячими слідами", — каже юрист-міжнародник Віталій Хекало. — Прокурори можуть збирати інформацію з відкритих джерел, співпрацюючи з українськими правозахисними організаціями та правоохоронними органами. У фокусі уваги не лише конкретні військові злочини, а й сам факт збройної агресії РФ, вивчатимуть питання присутності військ РФ на території України – фіксуватимуть пересування російської техніки, розташування російських військ, і важливо фіксувати не абияк, а правильно, на професійному рівні. Наприклад, якщо про відео, необхідно знати метадані — хто і коли його записав, хто і як опублікував».

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Скільки триватиме розслідування — не відомо. Щоб прискорити процес, до прокурора може звернутись інша країна-підписант Римського статуту від імені України та попросити розслідувати. Нині вже відомо, що з поданням щодо розслідування військових злочинів, скоєних Росією та Білоруссю в Україні до Міжнародного суду, звернулася Литва.

"Але питання в тому, що з одного боку — з 2014 року в Україні скоєно безліч злочинів. З іншого — суд не має ресурсів для розслідування, тому Хан звертається до країн-учасниць за підтримкою та наданням фінансового забезпечення. Наприклад, розслідування щодо Грузії вже триває понад десять років, хоча конфлікт — вісім днів. Але головне — є політична воля, щоб відкрити це виробництво та розслідувати”, – каже Волкова.