Евакуація з України. Як, куди і на якому транспорті – корисні посилання

Українці вже котрий день поспіль евакуюються з країни, охопленої війною. Насамперед йдеться про жінок з дітьми та літніх людей. Але через багатогодинні черги і деякі обмеження зробити це не завжди просто. Фокус зібрав корисні сайти та телеграм-канали для тих, хто збирається виїхати за кордон.

Державна прикордонна служба України поки що не публікує офіційних даних про те, скільки людей встигло виїхати з країни за п'ять днів війни. Проте канцелярія прем'єр-міністра Польщі повідомляє, що лише до них за цей час евакуювалася 281 тис. людей.

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За добу 27 лютого українсько-польський кордон перетнуло близько 100 тис. українців, станом на 7 ранку 28 лютого до Польщі прибуло ще 28 тис. громадян, які тікають від бойових дій.

Агентство Reuters повідомило, що в Румунію за три дні війни евакуювалося не менше 43 тис. людей. Біженці в'їхали до країни через чотири прикордонні пункти. Водночас тисячі з них вирушили далі — до Болгарії та Угорщини, йдеться в повідомленні.

Загалом Україну через військову агресію Росії може залишити близько 7 млн громадян. Такий прогноз дає Янес Ленарчич, єврокомісар ЄС з антикризового управління, пише DW.

Водночас Єврокомісія вже мобілізувала 90 млн євро гуманітарної допомоги біженцям, а в усіх країнах-членах ЄС створять єдину систему прийняття українців, що евакуювалася, покликану уникнути бюрократичної тяганини. Усі ковідні обмеження під час прийому біженців з України вже скасували.

Ще один важливий момент — неповнолітні діти можуть виїжджати без супроводу батьків, із кимось із родичів, але водночас мають бути хоч якісь документи, що підтверджують родинний зв'язок, повідомляє українська прикордонна служба.

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Як виїхати з України залізницею

На львівському вокзалі тисячі людей чекають на черговий поїзд до Польщі. Одразу після вторгнення російської армії Укрзалізниця запустила додаткові щоденні потяги для евакуації громадян до польської станції Медика на кордоні, але їх не вистачило, щоб забрати всіх охочих.

На закарпатській станції Чоп створили транспортний хаб. Звідси щодня курсує дев'ять пар поїздів, у кожному із яких по шість вагонів, до Захоні, Угорщина. Водночас в Укрзалізниці наголошують, що пасажири зобов'язані купити квитки на рейси та мати з собою один із документів — паспорт України, біометричний паспорт, закордонний паспорт. Проте пріоритет на посадку на потяг віддають жінкам, дітям та людям похилого віку. Українців, які прямують до ЄС, закликали не їхати до Ужгорода, де сісти на потяг буде набагато складніше.

Також 28 лютого зі станції Чоп мав виїхати безплатний гуманітарний потяг до Чехії.

Внутрішніми залізницями Польщі та Німеччини українські біженці зможуть проїхати безплатно, стверджує Укрзалізниця.

Як виїхати з України на авто

Тим, хто планує виїжджати до країн ЄС, Прикордонна служба рекомендує обрати пункти пропуску на кордоні з Угорщиною: "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок". Перед поїздкою волонтерські організації радять ознайомитись з інформацією про стан кордонів, щоб максимально скоротити час у дорозі. Періодично такі дані оприлюднює Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй офіційній сторінці.

Станом на 12.00 28 лютого на кордоні з Польщею найменше машин (20) було в пункті пропуску "Ягодин", максимальне (4,8 тис. легкових авто) — на пункті пропуску "Рава Руська". На кордоні зі Словаччиною — 950 авто в пункті пропуску "Ужгород" та 1 тис. авто на "Малий Березний". На п'ятьох пунктах пропуску з Угорщиною машин значно менше: 120-200 одиниць.

На кордоні з Румунією — від 10 авто в "Дякові" до 2 тис. у "Порубне". На кордоні з Молдовою — 200 машин (пункт пропуску "Мамалига").

Волонтери також зібрали інформацію про черги на прикордонних пунктах пропуску, що оновлюється в онлайн-режимі.

Тяжка ситуація склалася на українсько-польському пункті пропуску "Шегіні-Медика".

Ігор Мосійчук, журналіст та ексдепутат, звернувся до Володимира Зеленського: "На західному кордоні зокрема на пропускному пункті "Шегині" гуманітарна катастрофа та мародерство чиновників!".

Як пише Мосійчук, попри те, що на кордоні знаходяться тисячі жінок і дітей, не забезпечених найнеобхіднішим, чиновники насамперед пропускають за хабарі тих, хто готовий платити великі гроші, аби потрапити за кордон, зокрема й чоловіків призовного віку.

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"Черга на кілька днів, машини рухаються зі швидкістю 0,2 км/год, а пробка розтяглася на десятки кілометрів", — пише про ситуацію на пропускному пункті користувач Андрій Шенгальов 28 лютого в телеграм-каналі "Шегині перехід взаємодопомога". В цій же групі люди дають контакти польських водіїв, які готові безплатно допомогти українцям виїхати з залізничної станції "Медика" вглиб країни, а також інші корисні телефони. До речі, багатогодинне очікування чекає і на тих, хто перетинає тут кордон на залізничному транспорті.

Чопський прикордонний загін організував цілодобову гарячу лінію з питань проходження кордону: +380671814267. Проте люди в соцмережах скаржаться, що додзвонитися телефоном неможливо.

Для тих, хто не має власного транспорту, на сайті Ukraine Now є анкета, де можна подати заявку на допомогу в евакуації. Тут же ще одна анкета для тих, хто має автомобіль і хто хоче допомагати землякам потрапити на кордон.

У телеграмі є канал "Перевезення до Польщі", де можна залишити заявку з проханням про евакуацію або пошукати серед варіантів, що є.

Український сервіс каршерингу Getmancar також надає свої машини для евакуації українців. Виїхати на західну Україну чи в Польщу можна з Києва та Дніпра. Пріоритет надають жінкам із дітьми. Важливий нюанс: для того, щоб скористатися послугою, треба бути користувачем сервісу, або надати рекомендацію від користувача сервісу. Всю актуальну інформацію можна переглянути на їхній офіційній сторінці у Facebook.

[ + – ] У період дії воєнного стану в Україні громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років виїжджати за межі країни заборонено Фото: Pexels

Чоловікам виїхати можна, але не всім

У період дії воєнного стану в Україні громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років виїжджати за межі країни заборонено. Однак із цієї норми є й винятки.

Евакуюватися за межі держави можуть ті чоловіки, на утриманні яких перебуває від трьох дітей до 18 років, які самостійно виховують дитину, на утриманні яких є дитина з інвалідністю, а також усиновителі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти у час АТО. Про це повідомляє сайт Ukraine NOW.

Однак, українці таки намагаються потрапити за кордон. Житель Ірпеня Дмитро розповів Фокусу, що 24 лютого він із дружиною та п'ятирічним сином виїхав на машині з міста в бік західної України. В пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею вони відстояли в черзі 10-12 годин.

"Я знав, що чоловіків не пропускають. Але, напевно, ми до кінця не вірили в це. Думав, що відправлю далі дружину з дитиною, а сам залишусь. Але вже коли прийшла наша черга і прикордонник сказав, що чоловіків не пропускають, дружина відмовилася їхати без мене, тому ми розвернулися", — сказав він. Сім'я найняла житло неподалік і тепер допомагає місцевій теробороні як волонтери.

За словами Дмитра, тут багато чоловіків, які відправили своїх близьких через кордон. "Коли ми зустрічаємо тих, хто їде з інших міст у бік кордону, ми їх попереджаємо, що чоловікам не вдасться проїхати. Але багато хто не вірить і все одно вирушає на пункт пропуску", — зазначив він.