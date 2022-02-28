Сервіс оренди житла Airbnb забезпечить 100 тис. українців тимчасовим житлом — безкоштовно

Українці, які евакуювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії, можуть розраховувати на допомогу компанії Airbnb.

Генеральний директор компанії Airbnb Браян Ческі написав у Twitter, що його компанія готова знайти тимчасове житло для українців, які евакуювалися з країни.

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Усі українці, які потребують житла та підтримки, можуть отримати допомогу тут – http://help.unhcr.org/ukraine .

"Airbnb і Airbnb.org співпрацюють із нашими хостами, щоб безкоштовно розмістити до 100 тис. біженців, які їдуть із України", — сказано у твіті.

У наступному твіті Ческі повідомляє, де саме потрібна допомога:

“Нам потрібна допомога для досягнення цієї мети. Нам потрібно якнайбільше людей, які можуть надати своє житло в Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії. Якщо ви можете прийняти біженця, перейдіть сюди”.

Ческі закликав робити пожертвування на допомогу українцям:

"Якщо ви не можете прийняти біженця, ви все одно можете підтримати його, зробивши пожертвування".

Браян також інформував про те, що проживання для тих, хто евакуюється, буде безкоштовним, всі витрати на себе візьме Airbnb, а також господарі житла.

Сайти на допомогу тим, хто евакуюється:

prykhystok.in.ua

ukrainenow.org

Підтримка в разі відключення зв'язку:

Maps.me

Інструкції на випадок глобальної мобілізації

Сайт для організації мітингів проти агресії РФ:

stopputin.net