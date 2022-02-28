Сервис аренды жилья Airbnb обеспечит 100 тыс. украинцев временным жильем — бесплатно

Украинцы, которые эвакуировались в Польщу, Германию, Венгрию и Румынию могут рассчитывать на помощь компании Airbnb.

Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески написал в Twitter, что его компания готова найти временное жилье для украинцев, которые эвакуировались из страны.

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Все украинцы, нуждающиеся в жилье и поддержке, могут получить помощь тут — http://help.unhcr.org/ukraine.

"Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 тыс. беженцев, которые уезжают из Украины", — сказано в твите.

В следующем твите Чески сообщает, где именно нужна помощь:

"Нам нужна помощь для достижения этой цели. Нам нужно как можно больше людей, которые могут предоставить свое жилье в Польше, Германии, Венгрии и Румынии. Если вы можете принять беженца, перейдите сюда".

Чески призвал делать пожертвования в помощь украинцам:

"Если вы не можете принять беженца, вы все равно можете поддержать его, сделав пожертвование".

Брайан также информировал о том, что проживание для эвакуировавшихся будет бесплатным, все расходы на себя возьмет Airbnb, а также хозяева жилья.

Сайты в помощь тем, кто эвакуируется:

prykhystok.in.ua

ukrainenow.org

Поддержка на случай отключения связи:

Maps.me

Инструкции на случай глобальной мобилизации

Сайт для организации митингов против агрессии РФ:

stopputin.net