Сервис аренды жилья Airbnb обеспечит 100 тыс. украинцев временным жильем — бесплатно
Украинцы, которые эвакуировались в Польщу, Германию, Венгрию и Румынию могут рассчитывать на помощь компании Airbnb.
Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески написал в Twitter, что его компания готова найти временное жилье для украинцев, которые эвакуировались из страны.
Все украинцы, нуждающиеся в жилье и поддержке, могут получить помощь тут — http://help.unhcr.org/ukraine.
"Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 тыс. беженцев, которые уезжают из Украины", — сказано в твите.
В следующем твите Чески сообщает, где именно нужна помощь:
"Нам нужна помощь для достижения этой цели. Нам нужно как можно больше людей, которые могут предоставить свое жилье в Польше, Германии, Венгрии и Румынии. Если вы можете принять беженца, перейдите сюда".
Чески призвал делать пожертвования в помощь украинцам:
"Если вы не можете принять беженца, вы все равно можете поддержать его, сделав пожертвование".
Брайан также информировал о том, что проживание для эвакуировавшихся будет бесплатным, все расходы на себя возьмет Airbnb, а также хозяева жилья.
Сайты в помощь тем, кто эвакуируется:
Поддержка на случай отключения связи:
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