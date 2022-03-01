Эвакуация из Украины. Как, куда и на каком транспорте — полезные ссылки

Украинцы уже который день подряд эвакуируются из страны, охваченной войной. В первую очередь речь идет о женщинах с детьми и пожилых людях. Но из-за многочасовых очередей и некоторых ограничений сделать это не всегда просто. Фокус собрал полезные сайты и телеграм-каналы для тех, кто собирается выехать за рубеж.

Государственная пограничная служба Украины пока не публикует официальные данные о том, сколько людей успело выехать из страны за пять дней войны. Однако канцелярия премьер-министра Польши сообщает, что только к ним за это время эвакуировалась 281 тыс. человек.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За сутки 27 февраля украинско-польскую границу пересекло около 100 тыс. украинцев, по состоянию на 7 утра 28 февраля в Польшу прибыло еще 28 тыс. бегущих от боевых действий граждан.

Агентство Reuters сообщило, что в Румынию за три дня войны эвакуировалось не менее 43 тыс. человек. Беженцы въехали в страну через четыре пограничных пункта. При этом тысячи из них отправились дальше — в Болгарию и Венгрию, говорится в сообщении.

В целом, Украину из-за военной агрессии России может покинуть около 7 млн граждан. Такой прогноз дает Янес Ленарчич, еврокомиссар ЕС по антикризовому управлению, пишет DW.

При этом Еврокомиссия уже мобилизовала 90 млн евро гуманитарной помощи беженцам, а во всех странах-членах ЕС будет создана единая система приема эвакуировавшихся украинцев, призванная избежать бюрократических проволочек. Все ковидные ограничения при приеме беженцев из Украины уже отменены.

Еще один важный момент — несовершеннолетние дети могут выезжать без сопровождения родителей, с кем-то из родственников, но при этом должны быть хоть какие-то документы, подтверждающие родственную связь, сообщает украинская погранслужба.

Важно

Сервис аренды жилья Airbnb обеспечит 100 тыс. украинцев временным жильем — бесплатно

Как выехать из Украины по железной дороге

На львовском вокзале тысячи людей ждут очередного поезда в Польшу. Сразу после вторжения российской армии Укрзалізниця запустила дополнительные ежедневные составы для эвакуации граждан до польской станции Медыка на границе, но их не хватило, чтобы увезти всех желающих.

На закарпатской станции Чоп создали транспортный хаб. Отсюда ежедневно курсирует девять пар поездов, в каждом из которых по шесть вагонов, до Захони, Венгрия. При этом в Укрзалізниці подчеркивают, что пассажиры обязаны купить билеты на рейсы и иметь при себе один из документов — паспорт Украины, биометрический паспорт, заграничный паспорт. Однако приоритет при посадке на поезд отдается женщинам, детям и пожилым людям. Украинцев, следующих в ЕС, призвали не ехать в Ужгород, где сесть на поезд будет гораздо сложнее.

Также 28 февраля со станции Чоп должен был выехать бесплатный гуманитарный поезд в Чехию.

По внутренним железным дорогам Польши и Германии украинские беженцы смогут проехать бесплатно, утверждает Укрзалізниця.

Как выехать из Украины на авто

Тем, кто планирует выезжать в страны ЕС, Пограничная служба рекомендует выбрать пункты пропуска на границе с Венгрией: "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок". Перед поездкой волонтерские организации советуют ознакомиться с информацией о состоянии границ, чтобы максимально сократить время в пути. Периодически такие данные публикует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей официальной странице.

По состоянию на 12:00 28 февраля на границе с Польшей меньше всего машин (20) было в пункте пропуска "Ягодин", максимальное (4,8 тыс. легковых авто) — на пункте пропуска "Рава Руська". На границе со Словакией — 950 авто в пункте пропуска "Ужгород" и 1 тыс. авто на "Малий Березний". На пяти пунктах пропуска с Венгрией машин гораздо меньше: 120-200 единиц.

На границе с Румынией — от 10 авто в "Дякове" до 2 тыс. в "Порубне". На границе с Молдовой — 200 машин (пункт пропуска "Мамалига").

Волонтеры также собрали информацию об очередях на пограничных пунктах пропуска, которая обновляется в онлайн-режиме.

Тяжелая ситуация сложилась на украинско-польском пункте пропуска "Шегини-Медыка".

Игорь Мосийчук, журналист и экс-депутат, обратился к Владимиру Зеленскому: "На западной границе в частности на пропускном пункте "Шегини" гуманитарная катастрофа и мародерство чиновников!".

Как пишет Мосийчук, несмотря на то, что на границе находится тысячи женщин и детей, не обеспеченных самым необходимым, чиновники в первую очередь пропускают за взятки тех, кто готов платить большие деньги, лишь бы попасть за границу, в том числе, и мужчин призывного возраста.

Важно

Что делать, когда очень страшно. Психологи рассказали, как преодолеть тревогу и приступы паники

"Очередь на несколько дней, машины движутся со скоростью 0,2 км/ч, а пробка растянулась на десятки километров", — пишет о ситуации на пропускном пункте пользователь Андрей Шенгалев 28 февраля в телеграм-канале "Шегині перехід взаємодопомога". В этой же группе люди дают контакты польских водителей, кто готов бесплатно помочь украинцам уехать с ж/д станции "Медыка" вглубь страны, а также другие полезные телефоны. К слову, многочасовое ожидание предстоит и тем, кто пересекает здесь границу на железнодорожном транспорте.

Чопский пограничный отряд организовал круглосуточную горячую линию по вопросам прохождения границы: +380671814267. Однако люди в соцсетях жалуются, что дозвониться по телефону невозможно.

Для тех, у кого нет собственного транспорта, на сайте Ukraine Now есть анкета, где можно подать заявку на помощь в эвакуации. Здесь же еще одна анкета для тех, у кого есть автомобиль и кто хочет помогать соотечественникам попасть на границу.

В телеграме есть канал "Перевозки в Польшу", где можно оставить заявку с просьбой об эвакуации или поискать среди имеющихся вариантов подходящий.

Украинский сервис каршеринга Getmancar также предоставляет свои машины для эвакуации украинцев. Уехать на западную Украину или в Польшу можно из Киева и Днепра. Приоритет отдается женщинам с детьми. Важный нюанс: для того, чтобы воспользоваться услугой, надо быть либо пользователем сервиса, либо предоставить рекомендацию от пользователя сервиса. Всю актуальную информацию можно посмотреть на их официальной странице в Facebook.

[ + – ] В период действия военного положения в Украине гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны запрещено Фото: Pexels

Мужчинам выехать можно, но не всем

В период действия военного положения в Украине гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны запрещено. Однако из этой нормы есть и исключения.

Эвакуироваться за пределы государства могут те мужчины, на содержании которых находится от трех детей до 18 лет, которые самостоятельно воспитывают ребенка, на содержании у которых есть ребенок с инвалидностью, а также усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО. Об этом сообщает сайт Ukraine NOW.

Тем не менее, украинцы все-таки делают попытки попасть за границу. Житель Ирпеня Дмитрий рассказал Фокусу, что 24 февраля он с женой и пятилетним сыном выехал на машине из города в сторону западной Украины. В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей они отстояли в очереди 10-12 часов.

"Я знал, что мужчин не пропускают. Но, наверное, мы до конца не верили в это. Думал, что отправлю дальше жену с ребенком, а сам останусь. Но уже когда пришла наша очередь и пограничник сказал, что мужчин не пропускают, супруга отказалась ехать без меня, поэтому мы развернулись", — сказал он. Семья сняла жилье неподалеку и теперь помогает местной теробороне в качестве волонтеров.

По словам Дмитрия, здесь много мужчин, отправивших своих близких через границу. "Когда мы встречаем тех, кто едет из других городов в сторону границы, мы их предупреждаем, что мужчинам не удастся проехать. Но многие не верят и все равно отправляются на пункт пропуска", — отметил он.