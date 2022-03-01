Суд у Гаазі готується розслідувати військові злочини на території України

За словами прокурора, під розслідування потраплять усі злочини, скоєні "будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території" країни.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності під час російської агресії в Україні. Про це йдеться в заяві прокурора, опублікованій на сайті суду в понеділок, 28 лютого.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Я хочу оголосити, що вирішив якнайшвидше приступити до початку розслідування ситуації в Україні", — повідомив Хан.

За словами прокурора, він розглянув висновки Офісу прокурора за 2020 рік, пов'язані з ситуацією в Україні, зокрема, в Криму та Донбасі, і дійшов висновку, що "є розумні підстави вважати", що передбачувані військові злочини та злочини проти людяності скоїли на українській території.

"Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охоплювало будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Управління, які здійснює будь-яка сторона конфлікту на будь-якій частині території України", — заявив Хан.

Прокурор заявив, що вже дав доручення своїй команді вивчити засоби збереження доказів, після чого продовжиться процес отримання дозволу від Палати попереднього провадження суду на початок розслідування.

"Я продовжуватиму уважно стежити за подіями на місцях в Україні й знову закликати до стриманості та суворого дотримання норм міжнародного гуманітарного права", — додав Хан.

Нагадаємо, в понеділок, 28 лютого, Київ потрапив під обстріл із російського ракетного комплексу "Іскандер". Балістична ракета впала на місто відразу після переговорів української та російської делегацій на березі річки Прип'ять.

Також ми писали, що сьогодні, 1 березня, російські війська обстріляли центр Харкова. Ракета потрапила до площі Свободи у центрі міста поряд із будівлею ОДА. Даних про жертв та постраждалих на цей час немає.