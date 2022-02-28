По Києву вдарили з балістичної ракети після переговорів із РФ (відео)

Інцидент стався близько 18:50, а за попередньою інформацією поранено 6 людей. Радник голови МВС стверджує – у планах РФ оточення Києва та Маріуполя перед новими етапами переговорів.

У Києві стався сильний вибух, місто потрапило під обстріл із балістичної ракети "Іскандер". Це сталося одразу після переговорів української та російської сторін на Прип'яті. Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Україна поставила жорсткі умови російській стороні щодо виведення військ Росії з усієї території України. Він додав, що перед наступним етапом переговорів Росія хоче взяти в кільце Київ і Маріуполь. Про це він написав у Telegram.

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Інцидент стався близько 18:50, а за попередньою інформацією поранено 6 людей.

Антон Геращенко стверджує, що на переговорах із російською делегацією на Прип'яті Україна поставила жорсткі умови, у яких ідеться про виведення російських військ із усієї території України. За його словами, перед наступним етапом переговорів окупанти планують взяти в кільце столицю України та Маріуполь. Геращенко додав, що це буде остання спроба російської армії, а попереду – вирішальний бій.

"Це буде остання спроба р*сні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій. Ми переможемо", — написав Геращенко.

Нагадаємо, 28 лютого в розмові з Емманюелем Макроном Путін назвав умови припинення війни в Україні. Президент Росії Володимир Путін продовжує наполягати на демілітаризації, денацифікації та нейтральному статусі України. Він повідомив, що готовий до переговорів із Україною.

Раніше, у ніч на 28 лютого в Чернігові ракета потрапила до п'ятиповерхового будинку. Снаряд вдарив у фундамент будинку, що призвело до пожежі. Внаслідок чого загорілося дві квартири на першому та другому поверхах.