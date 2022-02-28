По Киеву ударили с баллистической ракеты после переговоров с РФ (видео)

Инцидент произошел около 18:50, а по предварительной информации ранены 6 человек. Советник главы МВД утверждает – в планах РФ окружение Киева и Мариуполя перед новым этапам переговоров.

В Киеве произошел сильный взрыв, город попал под обстрел с баллистической ракеты "Искандер". Это произошло сразу же после переговоров украинской и российской сторон на Припяти. Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина поставила жесткие условия российской стороне о выводе войск России со всей территории Украины. Он добавил, что перед следующим этапом переговоров Россия хочет взять в кольцо Киев и Мариуполь. Об этом он написал в Telegram.

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Инцидент произошел около 18:50, а по предварительной информации ранены 6 человек.

Антон Геращенко утверждает, что на переговорах с российской делегацией на Припяти Украина поставила жесткие условия, в которых говорится о выводе российских войск со всей территории Украины. По его словам, перед следующим этапом переговоров оккупанты планируют взять в кольцо столицу Украины и Мариуполь. Геращенко добавил, что это будет последняя попытка российской армии, а впереди решающий бой.

"Это будет последняя попытка р*сни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой. Мы победим", — написал Геращенко.

Напомним, 28 февраля в разговоре с Эммануэлем Макроном Путин назвал условия прекращения войны в Украине. Президент России Владимир Путин продолжает настаивать на демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины. Он сообщил, что готов к переговорам с Украиной.

Ранее, в ночь на 28 февраля в Чернигове ракета попала в пятиэтажный дом. Снаряд ударил в фундамент дома, что привело к пожару. В результате чего загорелось две квартиры на первом и втором этажах.