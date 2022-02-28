В Чернигове ракета попала в пятиэтажный дом (видео)

Снаряд угодил в фундамент пятиэтажки по ул. Ремесленная, 55, что привело к пожару: загорелось две квартиры на первом и втором этажах.

В жилой дом в центральной части Чернигова попала российская баллистическая ракета. Об этом сообщает Telegram-канал Госспецсвязи.

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"В 02:45 в жилой дом в центре Чернигова попала ракета", — говорится в сообщении.

Снаряд угодил в фундамент пятиэтажки по ул. Ремесленная, 55, что спровоцировало пожар: загорелось две квартиры на первом и втором этажах.

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко, одна женщина получила незначительные травмы, а пожар впоследствии удалось ликвидировать.

Напомним, что Кремль стягивает авиационную технику в Беларусь, а в жилой застройке Генического района Херсонской области российские войска развернули подразделения артиллерии МСТА-С. Также известно о том, что в направлении Макаров-Киев движется колонна войск.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска рвутся к Мариуполю, враг зашел в Бердянск и окружил Волноваху. Войска РФ не оставляют попыток подойти к Мариуполю c юго-западного направления и с севера. 27 февраля им удалось занять Бердянск и продолжить массированные обстрелы Волновахи и окрестностей.